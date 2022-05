IPL Scoreboard: MI vs GT

Gujarat Titans Innings: Wriddhiman Saha c Sams b Ashwin 55 Shubman Gill c Pollard b Ashwin 52 Hardik Pandya run out 24 Sai Sudharsan hit wicket b Pollard 14 David Miller not out 19 Rahul Tewatia run out 3 Rashid Khan not out 1 Extras: (LB-3 W-1) 4 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 172 Fall of wickets: 1/106 2/111 3/138 4/156 5/171 Bowling: Daniel Sams 3-0-18-0, Jasprit Bumrah 4-0-48-0, Murugan Ashwin 4-0-29-2, Riley Meredith 4-0-32-0, Kumar Kartikeya 3-0-29-0, Kieron Pollard 2-0-13-1.

