Tennis-Australian Open 2023: order of play on Tuesday

Order of play on the main showcourts on the second day of the Australian Open on Tuesday (prefix number denotes seeding): * Day session: From 11 a.m. local time (0000 GMT)

* Night session: From 7 p.m. local time (0800 GMT) ROD LAVER ARENA

5-Aryna Sabalenka (Belarus) v Tereza Martincova (Czech Republic) Katherine Sebov (Canada) v 4-Caroline Garcia (France)

13-Matteo Berrettini (Italy) v Andy Murray (Britain) Night session

Tamara Zidansek (Slovenia) v 2-Ons Janeur (Tunisia) Roberto Carballes Baena (Spain) v 4-Novak Djokovic (Serbia)

MARGARET COURT ARENA Garbine Muguruza (Spain) v 26-Elise Mertens (Belgium)

Wang Xiyu (China) v 30-Karolina Pliskova (Czech Republic) Tomas Machac (Czech Republic) v 2-Casper Ruud (Norway)

Night session Viktoriya Tomova (Bulgaria) v 12-Belinda Bencic (Switzerland)

Hsu Yu-hsiou (Taiwan) v 22-Alex de Minaur (Australia) JOHN CAIN ARENA

5-Andrey Rublev (Russia) v Dominic Thiem (Austria) 8-Taylor Fritz (United States) v Nikoloz Basilashvili (Georgia)

Maryna Zanevska (Belgium) v 9-Veronika Kudermetova (Russia) 19-Nick Kyrgios (Australia) v Roman Safiullin (Russia)

