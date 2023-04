IPL Scoreboard: SRH vs PBKS

Scoreboard of the IPL match between Punjab Kings and Sunrisers Hyderabad here on Sunday.

Punjab Kings Innings: Prabhsimran Singh lbw b Bhuvneshwar 0 Shikhar Dhawan not out 99 Matthew Short lbw b Marco Jansen 1 Jitesh Sharma c Markram b Marco Jansen 4 Sam Curran c Bhuvneshwar b Markande 22 Sikandar Raza c Mayank Agarwal b Umran Malik 5 Shahrukh Khan lbw b Markande 4 Harpreet Brar b Umran Malik 1 Rahul Chahar lbw b Markande 0 Nathan Ellis b Markande 0 Mohit Rathee not out 1 Extras: (LB-1, W-5) 6 Total: (9 wkts, 20 Overs) 143 Fall of Wickets: 0-1, 10-2, 22-3, 63-4, 69-5, 74-6, 77-7, 78-8, 88-9.

Bowler: Bhuvneshwar Kumar 4-0-33-1, Marco Jansen 3-1-16-2, Natarajan 4-0-40-0, Washington Sundar 1-0-6-0, Mayank Markande 4-0-15-4, Umran Malik 4-0-32-2. (MORE)

