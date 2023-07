SCOREBOARD: India vs Bangladesh, fourth T20I

Scoreboard of the third and final women's T20 International between India and Bangladesh here on Thursday. India Women Smriti Mandhana c Fahima Khatun b Sultana Khatun 1 Shafali Verma c Shorna Akter b Sultana Khatun 11 Jemimah Rodrigues st Nigar Sultana b Shorna Akter 28 Harmanpreet Kaur st Nigar Sultana b Fahima Khatun 40 Yastika Bhatia lbw b Rabeya Khan 12 Amanjot Kaur run out 2 Pooja Vastrakar b Nahida Akter 2 Deepti Sharma c Nahida Akter b Rabeya Khan 4 Minnu Mani b Rabeya Khan 1 Devika Vaidya not out 1 Extras: 0 Total: 102/9 in 20 overs Fall of wickets: 7-1, 20-2, 65-3, 91-4, 93-5, 96-6, 97-7, 101-8, 102-9 Bowling: Marufa Akter 3-0-15-0, Sultana Khatun 4-0-17-2, Nahida Akter 4-0-23-1, Fahima Khatun 4-0-25-1, Rabeya Khan 4-0-16-3, Shorna Akter 1-0-6-1 Bangladesh Women Shathi Rani c Smriti Mandhana b Minnu Mani 10 Shamima Sultana run out 42 Dilara Akter st Yastika Bhatia b Minnu Mani 1 Nigar Sultana c Yastika Bhatia b Devika Vaidya 14 Shorna Akter c Pooja Vastrakar b Rodrigues 2 Sultana Khatun c Smriti Mandhana b Devika Vaidya 12 Ritu Moni not out 7 Nahida Akter not out 10 Extras: (w-4, nb-1) 5 Total: 103/6 in 18.2 overs Fall of wickets: 12-1, 16-2, 62-3, 69-4, 85-5, 85-6 Bowling: Deepti Sharma 3.2-0-15-0, Minnu Mani 4-0-28-2, Rashi Kanojiya 4-0-31-0, Devika Vaidya 4-0-16-2, Shafali Verma 1-0-4-0, Jemimah Rodrigues 2-0-9-1.

