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BRIEF-Ken Bidco Says Deal For Kin And Carta At About £239 Mln

Reuters | Updated: 19-12-2023 22:01 IST | Created: 19-12-2023 21:58 IST
BRIEF-Ken Bidco Says Deal For Kin And Carta At About £239 Mln
Representative Image Image Credit: Flickr

KEN BIDCO: * KEN BIDCO: PROPOSED DEAL FOR APPROXIMATELY £239 MILLION ON A FULLY DILUTED BASIS (CORRECTS SOURCE)

* KEN BIDCO LIMITED KIN AND CARTA PLC - RECOMMENDED CASH ACQUISITION OF KIN AND CARTA PLC * KEN BIDCO LIMITED : PROPOSED DEAL FOR FOR EACH KIN AND CARTA SHARE HELD: 130 PENCE IN CASH

* KEN BIDCO:REACHED AGREEMENT ON TERMS RECOMMENDED CASH ACQUISITION BY VALTECH OF ENTIRE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL OF KIN AND CARTA * KEN BIDCO: ACQUISITION VALUES KIN AND CARTA'S ENTIRE ISSUED, AND TO BE ISSUED, ORDINARY SHARE CAPITAL AT APPROXIMATELY £239 MILLION

* KEN BIDCO: KIN AND CARTA DIRECTORS HAVE WITHDRAWN THEIR RECOMMENDATION OF REVISED APAX OFFER, AND INTEND TO ADJOURN APAX OFFER SHAREHOLDER MEETINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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