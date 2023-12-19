BRIEF-Ken Bidco Says Deal For Kin And Carta At About £239 Mln
KEN BIDCO: * KEN BIDCO: PROPOSED DEAL FOR APPROXIMATELY £239 MILLION ON A FULLY DILUTED BASIS (CORRECTS SOURCE)
* KEN BIDCO LIMITED KIN AND CARTA PLC - RECOMMENDED CASH ACQUISITION OF KIN AND CARTA PLC * KEN BIDCO LIMITED : PROPOSED DEAL FOR FOR EACH KIN AND CARTA SHARE HELD: 130 PENCE IN CASH
* KEN BIDCO:REACHED AGREEMENT ON TERMS RECOMMENDED CASH ACQUISITION BY VALTECH OF ENTIRE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL OF KIN AND CARTA * KEN BIDCO: ACQUISITION VALUES KIN AND CARTA'S ENTIRE ISSUED, AND TO BE ISSUED, ORDINARY SHARE CAPITAL AT APPROXIMATELY £239 MILLION
* KEN BIDCO: KIN AND CARTA DIRECTORS HAVE WITHDRAWN THEIR RECOMMENDATION OF REVISED APAX OFFER, AND INTEND TO ADJOURN APAX OFFER SHAREHOLDER MEETINGS Source text for Eikon: Further company coverage:
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