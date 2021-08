FACTBOX-Rugby-South Africa v British & Irish Lions – third test

Factbox on Saturday's third and final test between South Africa and British & Irish Lions: When: Aug. 7, 6 p.m. (1600 GMT)

Where: Cape Town Stadium (no spectators) Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistant referees: Nic Berry (Australia), Ben O'Keeffe (New Zealand) TMO: Marius Jonker (South Africa)

SOUTH AFRICA Coach: Jacques Nienaber

Captain: Siya Kolisi Team: 15–Willie le Roux, 14–Cheslin Kolbe, 13–Lukhanyo Am, 12–Damian de Allende, 11–Makazole Mapimpi, 10–Handre Pollard, 9–Cobus Reinach, 8–Jasper Wiese, 7–Franco Mostert, 6–Siya Kolisi, 5–Lood de Jager, 4–Eben Etzebeth, 3-Frans Malherbe, 2–Bongi Mbonambi, 1–Steven Kitshoff

Replacements: 16–Malcolm Marx, 17–Trevor Nyakane, 18–Vincent Koch, 19–Marco van Staden, 20–Kwagga Smith, 21–Herschel Jantjies, 22–Morne Steyn, 23–Damian Willemse. BRITISH & IRISH LIONS

Coach: Warren Gatland Captain: Alun Wyn Jones

Team: 15-Liam Williams, 14-Josh Adams, 13-Robbie Henshaw, 12-Bundee Aki, 11-Duhan van der Merwe, 10-Dan Biggar, 9-Ali Price, 8-Jack Conan, 7-Tom Curry, 6-Courtney Lawes, 5-Alun Wyn Jones (captain), 4-Maro Itoje, 3-Tadhg Furlong, 2-Ken Owens, 1-Wyn Jones Replacements: 16-Luke Cowan-Dickie, 17-Mako Vunipola, 18-Kyle Sinckler, 19-Adam Beard, 20-Sam Simmonds, 21-Conor Murray, 22-Finn Russell, 23-Elliot Daly.

OVERALL RECORD Played: 48

South Africa wins: 24 Draws: 6

British & Irish Lions wins: 18 LAST FIVE MEETINGS

2021 South Africa 27-9 British & Irish Lions Cape Town 2021 South Africa 17-22 British & Irish Lions Cape Town

2009 South Africa 9-28 British & Irish Lions Johannesburg 2009 South Africa 28-25 British & Irish Lions Pretoria

2009 South Africa 26-21 British & Irish Lions Durban (Compiled by Mark Gleeson; Editing by Toby Davis)

