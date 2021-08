FACTBOX-Rugby-New Zealand v Australia - Bledisloe Cup first test

Factbox on Saturday's Bledisloe Cup opening test between New Zealand and Australia: When: Aug.7, 7:05 p.m. (0705 GMT)

Where: Eden Park, Auckland (capacity: 50,000) Referee: Paul Williams (New Zealand)

NEW ZEALAND World ranking: 2

Coach: Ian Foster Captain: Sam Whitelock

Team: 15-Damian McKenzie, 14-Sevu Reece, 13-Anton Lienert-Brown, 12-David Havili, 11-Rieko Ioane, 10-Richie Mo'unga, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Dalton Papalii, 6-Akira Ioane, 5-Sam Whitelock, 4-Brodie Retallick, 3-Nepo Laulala, 2-Codie Taylor, 1-George Bower Replacements: 16-Dane Coles, 17-Karl Tu'inukuafe, 18-Angus Ta'avao, 19-Scott Barrett, 20-Luke Jacobson, 21-Brad Weber, 22-Beauden Barrett, 23-Jordie Barrett

AUSTRALIA World ranking: 6

Coach: Dave Rennie Captain: Michael Hooper

Team: 15-Tom Banks, 14-Jordan Petaia, 13-Len Ikitau, 12-Hunter Paisami, 11-Andrew Kellaway, 10-Noah Lolesio, 9-Tate McDermott, 8-Harry Wilson, 7-Michael Hooper, 6-Rob Valetini, 5-Lukhan Salakaia-Loto, 4-Darcy Swain, 3-Allan Alaalatoa, 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-James Slipper Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-Angus Bell, 18-Taniela Tupou, 19-Matt Philip, 20-Fraser McReight, 21-Jake Gordon, 22-Matt To'omua, 23-Reece Hodge.

OVERALL RECORD Played: 170

New Zealand wins: 117 Draws: 8

Australia wins: 45 LAST FIVE MEETINGS

2020 Australia 24-22 New Zealand Brisbane 2020 Australia 5-43 New Zealand Sydney

2020 New Zealand 27-7 Australia Auckland 2020 New Zealand 16-16 Australia Wellington

2019 New Zealand 36-0 Australia Auckland

