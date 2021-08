FACTBOX-Rugby-South Africa v Argentina – Rugby Championship

Factbox on Saturday's Rugby Championship test between South Africa and Argentina: When: Aug. 14, 5 p.m. (1500 GMT)

Where: Nelson Mandela Bay Stadium (no spectators) Referee: Andrew Brace (Ireland)

Assistant referees: Karl Dickson (England), AJ Jacobs (South Africa) TMO: Tom Foley (England)

SOUTH AFRICA Coach: Jacques Nienaber

Captain: Siya Kolisi 15-Damian Willemse, 14-Sbu Nkosi, 13-Jesse Kriel, 12-Frans Steyn, 11-Aphelele Fassi, 10-Elton Jantjies, 9-Cobus Reinach, 8-Jasper Wiese, 7-Kwagga Smith, 6-Siya Kolisi, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Wilco Louw, 2-Joseph Dweba, 1-Ox Nche

Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Trevor Nyakane, 18-Vincent Koch, 19-Marvin Orie, 20-Marco van Staden, 21-Dan du Preez, 22-Herschel Jantjies, 23-Morne Steyn. ARGENTINA

Coach: Mario Ledesma Captain: Julian Montoya

15-Santiago Carreras, 14-Bautista Delguy, 13-Santiago Chocobares, 12-Jeronimo De La Fuente, 11-Matias Moroni, 10-Nicolas Sanchez, 9-Felipe Ezcurra, 8-Rodrigo Bruni, 7-Facundo Isa, 6-Pablo Matera, 5-Marcos Kremer, 4-Guido Petti, 3-Francisco Gomez Kodela, 2-Julian Montoya, 1-Nahuel Tetaz Chaparro Replacements: 16-Facundo Bosch, 17-Carlos Muzzio, 18-Santiago Medrano, 19-Tomas Lavanini, 20-Matias Alemanno, 21-Gonzalo Bertranou, 22-Domingo Miotti, 23-Sebastian Cancelliere.

OVERALL RECORD Played: 30

South Africa wins: 26 Draws: 1

Argentina wins: 3 LAST FIVE MEETINGS

2019 South Africa 24-18 Argentina Pretoria 2019 Argentina 13-46 South Africa Salta

2018 Argentina 32-19 South Africa Mendoza 2018 South Africa 34-21 Argentina Durban

2017 Argentina 23-41 South Africa Salta (Compiled by Mark Gleeson, editing by Ed Osmond)

