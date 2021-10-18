Left Menu

Syed Mushtaq Ali Trophy: Rahane to lead Mumbai, Shaw named deputy

India Test vice-captain Ajinkya Rahane will be leading Mumbai in the upcoming Syed Mushtaq Ali T20 tournament. Prithvi Shaw has been named as vice-captain while Yashasvi Jaiswal has also been named in the 20-member squad.

ANI | Mumbai (Maharashtra) | Updated: 18-10-2021 17:40 IST | Created: 18-10-2021 17:40 IST
Syed Mushtaq Ali Trophy: Rahane to lead Mumbai, Shaw named deputy
Ajinkya Rahane (Photo/ Ajinkya Rahane Twitter). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

India Test vice-captain Ajinkya Rahane will be leading Mumbai in the upcoming Syed Mushtaq Ali T20 tournament. Prithvi Shaw has been named as vice-captain while Yashasvi Jaiswal has also been named in the 20-member squad. The Senior Selection Committee of Mumbai Cricket Association consisting of Salil Ankola (Chairman), Gulam Parkar, Sunil More, Prasad Desai and Anand Yalvigi has selected the following players to represent Mumbai in Syed Mushtaq All T20 Trophy to be played from November 4 in Guwahati.

Mumbai will square off against Karnataka in their first match of the tournament on November 4. Mumbai squad: Ajinkya Rahane (c), Prithvi Shaw, Aditya Tare, Shivam Dube, Tushar Deshpande, Sarfaraz Khan, Prashant Solanki, Shams Mulani, Atharva Ankolekar, Dhaval Kulkarni, Hardik Tamore, Mohit Awasthi, Siddhesh Lad, Sairaj Patil, Aman Khan, Arman Jaffer, Yashasvi Jaiswal, Tanush Kotian, Deepak Shetty, Roystan Dias. (ANI)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Science News Roundup: NASA launches first space probe to study Jupiter's Trojan asteroids; China launches second crewed mission to build space station and more

Science News Roundup: NASA launches first space probe to study Jupiter's Tro...

 Global
2
Science News Roundup: Darwin family microscope to be sold at auction; NASA launches first space probe to study Jupiter's Trojan asteroids and more

Science News Roundup: Darwin family microscope to be sold at auction; NASA l...

 Global
3
Odisha to construct another spillway to discharge water from Hirakud Dam

Odisha to construct another spillway to discharge water from Hirakud Dam

 India
4
How many lives have coronavirus vaccines saved? We used state data on deaths and vaccination rates to find out

How many lives have coronavirus vaccines saved? We used state data on deaths...

 United States

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Ghana’s healthcare system back on track with new hospitals from Ellipse Projects and Adjaye Associates

Missing the mark on e-cigarettes risks imperilling the fight against smoking

With Elections Approaching, a Better Future for Iraq?

How Chinese investments in Africa are harming the continent

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021