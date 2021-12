REUTERS SPORTS SCHEDULE 2:00 p.m. GMT/9:00 a.m. ET

South Africa rode their luck to reach 22 for one at tea against India as they chased a record victory target of 305 on a spicy wicket on day four of the first test at Centurion Park on Wednesday.

ENGLAND-SOCCER-ARS-MCI/ Arsenal boss Arteta to miss City game after COVID positive test

Arsenal manager Mikel Arteta will sit out Saturday's Premier League game at home to Manchester City after testing positive for COVID-19, the club said on Wednesday. UPCOMING

SOCCER SOCCER-ENGLAND-CHE-BRH/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Chelsea v Brighton & Hove Albion Chelsea face Brighton & Hove Albion in the Premier League.

29 Dec 19:30 ET / 19:30 GMT SOCCER-ENGLAND-BRE-MCI/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Brentford v Manchester City Brentford face Manchester City in the Premier League.

29 Dec 20:15 ET / 20:15 GMT SOCCER-SPAIN/PREVIEW

Soccer - Spain - LaLiga weekend preview A preview of the weekend's action in LaLiga.

30 Dec 11:00 ET / 11:00 GMT CRICKET

CRICKET-TEST-ZAF-IND/ (PIX) Cricket - Cricket - First Test - South Africa vs India

South Africa host India in the first test of a three-game series in Pretoria 30 Dec 08:00 ET / 08:00 GMT

CRICKET-TEST-AUS-ENG/ (PIX) Cricket - Ashes - Australia v England, third test

Australia take on England at Melbourne Cricket Ground in the third Ashes test. 30 Dec 23:30 ET / 23:30 GMT

NATIONAL HOCKEY LEAGUE ICEHOCKEY-NHL-BUF-NJD/ (PIX)

Hockey - NHL - Buffalo Sabres v New Jersey Devils 2021-22 NHL Season (Regular Season) - KeyBank Center, Buffalo, New York

30 Dec 00:00 ET / 00:00 GMT ICEHOCKEY-NHL-FLA-NYR/ (PIX)

Hockey - NHL - Florida Panthers v New York Rangers 2021-22 NHL Season (Regular Season) - FLA Live Arena, Sunrise, Florida

30 Dec 00:00 ET / 00:00 GMT ICEHOCKEY-NHL-WSH-NSH/ (PIX)

Hockey - NHL - Washington Capitals v Nashville Predators 2021-22 NHL Season (Regular Season) - Capital One Arena, Washington, District of Columbia

30 Dec 00:00 ET / 00:00 GMT ICEHOCKEY-NHL-STL-EDM/ (PIX)

Hockey - NHL - St. Louis Blues v Edmonton Oilers 2021-22 NHL Season (Regular Season) - Enterprise Center, St. Louis, Missouri

30 Dec 01:30 ET / 01:30 GMT ICEHOCKEY-NHL-COL-DAL/ (PIX)

POSTPONED - Hockey - NHL - Colorado Avalanche v Dallas Stars 2021-22 NHL Season (Regular Season) - Ball Arena, Denver, Colorado

30 Dec 03:00 ET / 03:00 GMT ICEHOCKEY-NHL-SEA-PHI/ (PIX)

Hockey - NHL - Seattle Kraken v Philadelphia Flyers 2021-22 NHL Season (Regular Season) - Climate Pledge Arena, Seattle, Washington

30 Dec 03:00 ET / 03:00 GMT ICEHOCKEY-NHL-ANA-VAN/ (PIX)

Hockey - NHL - Anaheim Ducks v Vancouver Canucks 2021-22 NHL Season (Regular Season) - Honda Center, Anaheim, California

30 Dec 03:30 ET / 03:30 GMT NATIONAL BASKET ASSOCIATION

BASKETBALL-NBA-IND-CHA/ (PIX) Basketball - NBA - Indiana Pacers v Charlotte Hornets

2021-22 NBA Season (Regular Season) - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana 30 Dec 00:00 ET / 00:00 GMT

BASKETBALL-NBA-DET-NYK/ (PIX) Basketball - NBA - Detroit Pistons v New York Knicks

2021-22 NBA Season (Regular Season) - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan 30 Dec 00:00 ET / 00:00 GMT

BASKETBALL-NBA-BOS-LAC/ (PIX) Basketball - NBA - Boston Celtics v Los Angeles Clippers

2021-22 NBA Season (Regular Season) - TD Garden, Boston, Massachusetts 30 Dec 00:30 ET / 00:30 GMT

BASKETBALL-NBA-CHI-ATL/ (PIX) Basketball - NBA - Chicago Bulls v Atlanta Hawks

2021-22 NBA Season (Regular Season) - United Center, Chicago, Illinois 30 Dec 01:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-MEM-LAL/ (PIX) Basketball - NBA - Memphis Grizzlies v Los Angeles Lakers

2021-22 NBA Season (Regular Season) - FedExForum, Memphis, Tennessee 30 Dec 01:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-SAS-MIA/ (PIX) Basketball - NBA - San Antonio Spurs v Miami Heat

2021-22 NBA Season (Regular Season) - AT&T Center, San Antonio, Texas 30 Dec 01:30 ET / 01:30 GMT

BASKETBALL-NBA-PHX-OKC/ (PIX) Basketball - NBA - Phoenix Suns v Oklahoma City Thunder

2021-22 NBA Season (Regular Season) - Footprint Center, Phoenix, Arizona 30 Dec 02:00 ET / 02:00 GMT

BASKETBALL-NBA-POR-UTA/ (PIX) Basketball - NBA - Portland Trail Blazers v Utah Jazz

2021-22 NBA Season (Regular Season) - Moda Center at the Rose Quarter, Portland, Oregon 30 Dec 03:00 ET / 03:00 GMT

BASKETBALL-NBA-SAC-DAL/ (PIX) Basketball - NBA - Sacramento Kings v Dallas Mavericks

2021-22 NBA Season (Regular Season) - Golden 1 Center, Sacramento, California 30 Dec 03:30 ET / 03:30 GMT

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)