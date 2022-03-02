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FACTBOX-Cricket-India v Sri Lanka - first test

Sri Lanka (World ranking: 7) Squad: Dimuth Karunaratne (captain), Pathum Nissanka, Lahiru Thirimanne, Dhananjaya de Silva, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Charith Asalanka, Niroshan Dickwella (wicketkeeper), Chamika Karunaratne, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Dushmantha Chameera, Vishwa Fernando, Jeffrey Vandersay, Praveen Jayawickrama, Lasith Embuldeniya.

Reuters | Updated: 02-03-2022 17:30 IST | Created: 02-03-2022 17:30 IST
FACTBOX-Cricket-India v Sri Lanka - first test

Here is what you need to know about the first test between India and Sri Lanka, which starts on Friday. WHERE?

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali (capacity: 25,000; reduced to 12,500 due to COVID-19) WHEN?

March 4-8, Play starts at 09:30 a.m. local time (0400 GMT) India (World ranking: 3)

Squad: Rohit Sharma (captain), Priyank Panchal, Mayank Agarwal, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Hanuma Vihari, Shubhman Gill, Rishabh Pant (wicketkeeper), KS Bharath (wicketkeeper), Ravindra Jadeja, Jayant Yadav, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Sourabh Kumar, Mohammed Siraj, Umesh Yadav, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah. Sri Lanka (World ranking: 7)

Squad: Dimuth Karunaratne (captain), Pathum Nissanka, Lahiru Thirimanne, Dhananjaya de Silva, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Charith Asalanka, Niroshan Dickwella (wicketkeeper), Chamika Karunaratne, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Dushmantha Chameera, Vishwa Fernando, Jeffrey Vandersay, Praveen Jayawickrama, Lasith Embuldeniya. HISTORY

Previous series in India Series: 8

India wins: 6 Sri Lanka wins: 0

Draws: 2 Previous series all venues

Series: 16 India wins: 9

Sri Lanka wins: 3 Draws: 4

SERIES Remaining tests:

Second test, March 12-16: M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru (Compiled by Aadi Nair in Bengaluru Editing by Christian Radnedge)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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