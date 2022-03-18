Soccer-Europa Conference League quarter-final and semi-final draw
Following is the Europa Conference League draw for the quarter-finals and semi-finals, held in Nyon on Friday. Quarter-final 1: Bodo/Glimt v AS Roma
Quarter-final 2: Feyenoord v Slavia Prague Quarter-final 3: Marseille v PAOK
Quarter-final 4: Leicester City v PSV Eindhoven Semi-final 1: Leicester or PSV v Bodo/Glimt or Roma
Semi-final 2: Feyenoord or Slavia Prague v Marseille or PAOK * Team drawn first will play the first leg at home.
SCHEDULE Quarter-finals
First leg: April 7 Second leg: April 14
Semi-finals First leg: April 28
Second leg: May 5 Final
May 25 at Arena Kombetare, Tirana, Albania (Compiled by Tommy Lund in Gdansk Editing by Toby Davis)
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