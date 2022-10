T20 World Cup Scoreboard: England vs Afghanistan

Scoreboard of the T20 World Cup Super 12 match between England and Afghanistan here on Saturday.

Afghanistan: Hazratullah Zazai c Livingstone b Stokes 7 Rahmanullah Gurbaz c Jos Buttler b Mark Wood 10 Ibrahim Zadran c Moeen b Sam Curran 32 Usman Ghani c Livingstone b Sam Curran 30 Najibullah Zadran c Adil Rashid b Stokes 13 Mohammad Nabi c Jos Buttler b Mark Wood 3 Azmatullah Omarzai c Stokes b Sam Curran 8 Rashid Khan c Hales b Sam Curran 0 Mujeeb Ur Rahman c and b Chris Woakes 0 Fareed Ahmad Malik not out 2 Fazalhaq Farooqi c Malan b Sam Curran 0 Extras: (LB-4, W-3,) 7 Total: (all out in 19.4 Overs) 112 Fall of wickets: 1-11, 2-35, 3-62, 4-82, 5-91, 6-109, 7-109, 8-110, 9-112, 10-112.

Bowling: Ben Stokes 4-0-19-2, Chris Woakes 4-0-24- 1, Mark Wood 4-0-23-2, Sam Curran 3.4-0-10-5, Adil Rashid 4-0-32-0. (MORE) PTI APA APA

