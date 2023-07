FACTBOX-Rugby-Australia v Argentina – Rugby Championship

Factbox on Saturday's Rugby Championship test between Australia and Argentina: When: July 15, 7.45 p.m. (0945 GMT)

Where: Parramatta Stadium, Sydney (capacity: 30,000) Referee: Jaco Peyper (South Africa)

Assistant referees: Paul Williams, James Doleman (both New Zealand) TMO: Marius Jonker (South Africa)

AUSTRALIA World ranking: 7

Coach: Eddie Jones Co-Captains: James Slipper & Michael Hooper

Team: 15-Tom Wright, 14-Mark Nawaqanitawase, 13-Len Ikitau, 12-Samu Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Quade Cooper, 9-Nic White, 8-Rob Valetini, 7-Fraser McReight, 6-Jed Holloway, 5-Will Skelton, 4-Richie Arnold, 3-Allan Alaalatoa, 2-David Porecki, 1-James Slipper (captain) Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-Angus Bell, 18-Pone Fa'amausili, 19-Matt Philip, 20-Rob Leota, 21-Josh Kemeny, 22-Tate McDermott, 23-Carter Gordon.

ARGENTINA World ranking: 8

Coach: Michael Cheika Captain: Julian Montoya

Team: 15-Emiliano Boffelli, 14-Rodrigo Isgro, 13-Lucio Cinti, 12-Jeronimo de la Fuente, 11-Mateo Carreras, 10-Santiago Carreras, 9-Gonzalo Bertranou, 8-Juan Martin Gonzalez, 7-Santiago Grondona, 6-Pablo Matera, 5-Tomas Lavanini, 4-Matias Alemanno, 3-Francisco Gomez Kodela, 2-Julian Montoya (captain), 1-Thomas Gallo Replacements: 16-Augustin Creevy, 17-Nahuel Tetaz Chaparro, 18-Eduardo Bello, 19-Lucas Paulos, 20-Rodrigo Bruni, 21-Lautaro Bazan Velez, 22-Nicolas Sanchez, 23-Matias Moroni.

OVERALL RECORD Played: 38

Australia wins: 28 Draws: 3

Argentina wins: 7 RECORD IN AUSTRALIA

Played: 18 Australia wins: 15

Draws: 1 Argentina wins: 2

LAST FIVE MEETINGS 2022 Argentina 48-17 Australia San Juan

2022 Argentina 26-41 Australia Mendoza 2021 Australia 32-17 Argentina Gold Coast

2021 Australia 27-8 Argentina Townsville 2020 Australia 16-16 Argentina Sydney

(Stats provided by SANZAAR)

