FACTBOX-Rugby-New Zealand v South Africa – Rugby Championship

Factbox on Saturday's Rugby Championship test between New Zealand and South Africa: When: July 15, 7.05 p.m. (0705 GMT)

Where: Mt Smart Stadium, Auckland (capacity: 25,000) Referee: Mathieu Raynal (France)

Assistant referees: Angus Gardner (Australia), Pierre Brousset (France) TMO: Ben Whitehouse (Wales)

NEW ZEALAND World ranking: 3

Coach: Ian Foster Captain: Sam Cane

Team: 15-Beauden Barrett, 14-Will Jordan, 13-Rieko Ioane, 12-Jordie Barrett, 11-Mark Telea, 10-Richie Mo'unga, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane (captain), 6-Shannon Frizell, 5-Scott Barrett, 4-Brodie Retallick, 3-Tyrel Lomax, 2-Codie Taylor, 1-Ethan de Groot Replacements: 16-Samisoni Taukei'aho, 17-Tamaiti Williams, 18-Nepo Laulala, 19-Tupou Vaa'i, 20-Dalton Papali'i, 21-Finlay Christie, 22-Braydon Ennor, 23-Caleb Clarke

SOUTH AFRICA World ranking: 4

Coach: Jacques Nienaber Captain: Duane Vermeulen

Team: 15-Willie le Roux, 14-Cheslin Kolbe, 13-Lukhanyo Am, 12-Damian de Allende, 11-Makazole Mapimpi, 10-Damian Willemse, 9-Faf de Klerk, 8-Jasper Wiese, 7-Franco Mostert, 6-Kwagga Smith, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth (captain), 3-Frans Malherbe, 2-Bongi Mbonambi, 1-Steven Kitshoff Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Thomas du Toit, 18-Vincent Koch, 19-RG Snyman, 20-Pieter-Steph du Toit, 21-Duane Vermeulen, 22-Grant Williams, 23-Manie Libbok

OVERALL RECORD Played: 103

New Zealand wins: 61 Draws: 4

South Africa wins: 38 RECORD IN NEW ZEALAND

Played: 46 New Zealand wins: 33

Draws: 3 South Africa wins: 10

LAST FIVE MEETINGS 2022 South Africa 23-35 New Zealand Johannesburg

2022 South Africa 26-10 New Zealand Mbombela 2021 South Africa 31-29 New Zealand Gold Coast

2021 New Zealand 19-17 South Africa Townsville 2019 New Zealand 23-13 South Africa Yokohama

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)