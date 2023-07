FACTBOX-Rugby-South Africa v Argentina – Rugby Championship

Factbox on Saturday's Rugby Championship test between South Africa and Argentina: When: July 29, 5.05 p.m. (1505 GMT)

Where: Ellis Park, Johannesburg (capacity: 62,567) Referee: Andrew Brace (Ireland)

Assistant referees: Nika Amashukeli (Georgia), Chris Busby (Ireland) TMO: Brett Cronan (Australia)

SOUTH AFRICA World ranking: 4

Coach: Jacques Nienaber Captain: Duane Vermeulen

Team: 15-Willie le Roux, 14-Cheslin Kolbe, 13-Jesse Kriel, 12-Damian de Allende, 11-Kurt-Lee Arendse, 10-Manie Libbok, 9-Grant Williams, 8-Duane Vermeulen (captain), 7-Pieter-Steph du Toit, 6-Marco van Staden, 5-Marvin Orie, 4-Eben Etzebeth, 3-Frans Malherbe, 2-Malcolm Marx, 1-Steven Kitshoff Replacements: 16-Bongi Mbonambi, 17-Trevor Nyakane, 18-Vincent Koch, 19-Kwagga Smith, 20-RG Snyman, 21-Faf de Klerk, 22-Lukhanyo Am, 23-Damian Willemse.

ARGENTINA World ranking: 7

Coach: Michael Cheika Captain: Julian Montoya

Team: 15-Juan Cruz Mallia, 14-Mateo Carreras, 13-Lucio Cinti, 12-Santiago Chocobares, 11-Juan Imhoff, 10-Santiago Carreras, 9-Lautaro Bazan Velez, 8-Juan Martin Gonzalez, 7-Santiago Grondona, 6-Pablo Matera, 5-Tomas Lavanini, 4-Lucas Paulos, 3-Francisco Gomez Kodela, 2-Julian Montoya (captain), 1-Thomas Gallo Replacements: 16-Augustin Creevy, 17-Nahuel Tetaz Chaparro, 18-Eduardo Bello, 19-Lucas Paulos, 20-Rodrigo Bruni, 21-Lautaro Bazan Velez, 22-Nicolas Sanchez, 23-Matias Moroni.

OVERALL RECORD Played: 34

South Africa wins: 30 Draws: 1

Argentina wins: 3 RECORD IN SOUTH AFRICA

Played: 16 South Africa wins: 15

Draws: 0 Argentina wins: 1

LAST FIVE MEETINGS 2022 South Africa 38-21 Argentina Durban

2022 Argentina 20-36 South Africa Buenos Aires 2021 South Africa 29-10 Argentina Gqeberha

2021 South Africa 32-12 Argentina Gqeberha 2019 South Africa 24-18 Argentina Pretoria (Compiled by Nick Said)

