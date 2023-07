FACTBOX-Rugby-Australia v New Zealand – Rugby Championship

Factbox on Saturday's Rugby Championship/Bledisloe Cup test between Australia and New Zealand: When: July 29, 19.45 p.m. (0945 GMT)

Where: Melbourne Cricket Ground (capacity: 100,024) Referee: Wayne Barnes (England)

Assistant referees: Karl Dickson, Christophe Ridley (Both England) TMO: Tom Foley (England)

AUSTRALIA World ranking: 8

Coach: Eddie Jones Captain: Allan Alaalatoa

Team: 15-Andrew Kellaway, 14-Mark Nawaqanitawase, 13-Jordan Petaia, 12-Samu Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Carter Gordon, 9-Tate McDermott, 8-Rob Valetini, 7-Tom Hooper, 6-Jed Holloway, 5-Will Skelton, 4-Nick Frost, 3-Allan Alaalatoa, 2-David Porecki, 1-Angus Bell Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-James Slipper, 18-Taniela Tupou, 19-Richie Arnold, 20-Rob Leota, 21-Nic White, 22-Quade Cooper, 23-Izaia Perese.

NEW ZEALAND World ranking: 3

Coach: Ian Foster Captain: Ardie Savea

Team: 15-Beauden Barrett, 14-Will Jordan, 13-Rieko Ioane, 12-Jordie Barrett, 11-Mark Telea, 10-Richie Mo'unga, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Dalton Papali'i, 6-Shannon Frizell, 5-Scott Barrett, 4-Brodie Retallick, 3-Tyrel Lomax, 2-Codie Taylor, 1-Ethan de Groot Replacements: 16-Samisoni Taukei'aho, 17-Ofa Tuungafasi, 18-Nepo Laulala, 19-Sam Whitelock, 20-Luke Jacobson, 21-Cam Roigard, 22-Anton Lienert-Brown, 23-Caleb Clarke.

OVERALL RECORD Played: 175

Australia wins: 45 Draws: 8

New Zealand wins: 122 RECORD IN AUSTRALIA

Played: 88 Australia wins: 28

Draws: 6 New Zealand wins: 54

LAST FIVE MEETINGS 2022 New Zealand 40-14 Australia Auckland

2022 Australia 37-39 New Zealand Melbourne 2021 Australia 21-38 New Zealand Perth

2021 New Zealand 57-22 Australia Auckland 2021 New Zealand 33-25 Australia Auckland (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Christian Radnedge)

