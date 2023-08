FACTBOX-Rugby-Australia v New Zealand – test match

Factbox on Saturday's Bledisloe Cup test between Australia and New Zealand: When: Aug 5, 14.30 local time (0230 GMT)

Where: Dunedin Stadium (30,000) Referee: Karl Dickson (England)

Assistant referees: Wayne Barnes, Christophe Ridley (Both England) TMO: Marius Jonker (South Africa)

AUSTRALIA World ranking: 8

Coach: Eddie Jones Captain: Tate McDermott

Team: 15-Andrew Kellaway, 14-Mark Nawaqanitawase, 13-Jordan Petaia, 12-Samu Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Carter Gordon, 9-Tate McDermott, 8-Rob Valetini, 7-Fraser McReight, 6-Tom Hooper, 5-Richie Arnold, 4-Nick Frost, 3-Pone Fa'amausili, 2-David Porecki, 1-Angus Bell Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-James Slipper, 18-Zane Nonggorr, 19-Will Skelton, 20-Rob Leota, 21-Nic White, 22-Quade Cooper, 23-Izaia Perese.

NEW ZEALAND World ranking: 2

Coach: Ian Foster Captain: Sam Cane

Team: 15-Will Jordan, 14-Shaun Stevenson, 13-Braydon Ennor, 12-Anton Lienert-Brown, 11-Leicester Fainga'anuku, 10-Damian McKenzie, 9-Finlay Christie, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane, 6-Samipeni Finau, 5-Sam Whitelock, 4-Brodie Retallick, 3-Nepo Laulala, 2-Samisoni Taukei'aho, 1-Tamaiti Williams Replacements: 16-Dane Coles, 17-Ofa Tuungafasi, 18-Fletcher Newell, 19-Tupou Vaa'i, 20-Luke Jacobson, 21-Aaron Smith, 22-Richie Mo'unga, 23-Dallas McLeod.

OVERALL RECORD Played: 176

Australia wins: 45 Draws: 8

New Zealand wins: 123 LAST FIVE MEETINGS

2023 Australia 7-38 New Zealand Melbourne 2022 New Zealand 40-14 Australia Auckland

2022 Australia 37-39 New Zealand Melbourne 2021 Australia 21-38 New Zealand Perth

2021 New Zealand 57-22 Australia Auckland (Compiled by Nick Mulvenney; Editing by Jacqueline Wong)

