BRIEF-Intel Ceo Pat Gelsinger Announces ‘Idm 2.0’ Strategy

BRIEF-Intel Ceo Pat Gelsinger Announces ‘Idm 2.0’ StrategyReuters | Updated: 24-03-2021 04:35 IST | Created: 24-03-2021 03:29 IST
* INTEL CEO PAT GELSINGER ANNOUNCES 'IDM 2.0' STRATEGY
* INTEL - ANNOUNCING INTEL FOUNDRY SERVICES WITH PLANS TO BECOME A MAJOR PROVIDER OF FOUNDRY CAPACITY IN U.S., EUROPE TO SERVE CUSTOMERS GLOBALLY * INTEL - RE-AFFIRMED COMPANY'S EXPECTATION TO CONTINUE MANUFACTURING MAJORITY OF ITS PRODUCTS INTERNALLY
* INTEL - INTEL 7 NANOMETER PROCESS DEVELOPMENT PROGRESSING WELL WITH TAPE IN OF 7NM COMPUTE TILE FOR "METEOR LAKE" EXPECTED IN Q2 * INTEL - ANNOUNCING MANUFACTURING EXPANSION PLANS, STARTING WITH ESTIMATED $20 BILLION INVESTMENT TO BUILD TWO NEW FACTORIES IN ARIZONA
* INTEL - EXPECTS ENGAGEMENT WITH THIRD-PARTY FOUNDRIES TO INCLUDE MANUFACTURING FOR A RANGE OF MODULAR TILES ON ADVANCED PROCESS TECHNOLOGIES * INTEL - EXPECT ENGAGEMENT WITH THIRD-PARTY FOUNDRIES TO INCLUDE PRODUCTS AT CORE OF COMPUTING OFFERINGS FOR CLIENT, DATA CENTER SEGMENTS STARTING 2023
* INTEL - INTEL FOUNDRY SERVICES' IP PORTFOLIO FOR CUSTOMERS TO INCLUDE X86 CORES AS WELL AS ARM AND RISC-V ECOSYSTEM IPS * INTEL - EXPECTS TO ACCELERATE CAPITAL INVESTMENTS BEYOND ARIZONA
* INTEL - PLANS TO ANNOUNCE NEXT PHASE OF CAPACITY EXPANSIONS IN U.S., EUROPE & OTHER GLOBAL LOCATIONS WITHIN THE YEAR * INTEL - INTEL INNOVATION EVENT PLANNED FOR OCTOBER IN SAN FRANCISCO
* INTEL - ANNOUNCING PLANS FOR NEW RESEARCH COLLABORATION WITH IBM FOCUSED ON LOGIC AND PACKAGING TECHNOLOGIES Source text for Eikon: Further company coverage:
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