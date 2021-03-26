BRIEF-EMA Issues Advice On Use Of Regdanvimab For Treating COVID-19

BRIEF-EMA Issues Advice On Use Of Regdanvimab For Treating COVID-19Reuters | Updated: 26-03-2021 16:53 IST | Created: 26-03-2021 16:53 IST
European Medicines Agency: * EMA SAYS ISSUES ADVICE ON USE OF REGDANVIMAB FOR TREATING COVID-19
* EMA SAYS CONCLUDED REGDANVIMAB CAN BE USED FOR TREATMENT OF CONFIRMED COVID-19 IN ADULT PATIENTS WHO DO NOT REQUIRE SUPPLEMENTAL OXYGEN THERAPY * EMA SAYS RESULTS FROM THE FIRST PART OF THE STUDY INDICATE THAT REGDANVIMAB MAY LOWER THE RATE OF HOSPITALISATION
* EMA SAYS HOWEVER, THE RESULTS WERE NOT ROBUST ENOUGH TO REACH A FIRM CONCLUSION ON THE MEDICINE’S BENEFITS AT THIS POINT IN TIME * EMA SAYS WHILE CURRENT EVALUATION HAS CONCLUDED, A ROLLING REVIEW OF REGDANVIMAB, WHICH STARTED ON 24 FEBRUARY, IS CURRENTLY ONGOING
* EMA SAYS IN TERMS OF SAFETY, MOST SIDE EFFECTS REPORTED WERE MILD OR MODERATE ON REGDANVIMAB * EMA SAYS REACTIONS RELATED TO INFUSION (INCLUDING ALLERGIC REACTIONS) CANNOT BE EXCLUDED, HEALTHCARE PROFESSIONALS SHOULD MONITOR PATIENTS FOR REACTIONS
* EMA SAYS CHMP CONCLUDED THAT REGDANVIMAB CAN BE CONSIDERED A TREATMENT OPTION FOR PATIENTS AT HIGH RISK OF PROGRESSING TO SEVERE COVID-19 Source text : https://bit.ly/31o4RRE Further company coverage:
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