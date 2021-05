IPL Scoreboard: DC vs PBKS

Scoreboard of the IPL match between Punjab Kings and Delhi Capitals here on Sunday.

Punjab Kings Innings: Prabhsimran Singh c Steven Smith b Rabada 12 Mayank Agarwal not out 99 Chris Gayle b Rabada 13 Dawid Malan b Axar 26 Deepak Hooda run out (Hetmyer/Axar) 1 Shahrukh Khan c Hetmyer b Avesh Khan 4 Chris Jordan c Lalit Yadav b Rabada 2 Harpreet Brar not out 4 Extras: (LB-2, w-3) 5 Total: (6 wkts, 20 Overs) 166 Fall of Wickets: 17-1, 35-2, 87-3, 88-4, 129-5, 143-6.

Bowler: Ishant Sharma 4-0-37-0, Marcus Stoinis 1-0-6-0, Kagiso Rabada 4-0-36-3, Avesh Khan 4-0-39-1, Lalit Yadav 3-0-25-0, Axar Patel 4-0-21-1. (MORE) PTI ATK ATK

