Tennis-French Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE CHATRIER (1000 GMT)

Kaja Juvan (Slovenia) v 8-Iga Swiatek (Poland) Alexander Bublik (Kazakhstan) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

Advertisement

Denis Istomin (Uzbekistan) v 8-Roger Federer (Switzerland) 7-Serena Williams (U.S.) v Irina-Camelia Begu (Romania)

COURT SUZANNE LENGLEN 18-Jannik Sinner (Italy) v Pierre-Hugues Herbert (France)

Laura Siegemund (Germany) v Caroline Garcia (France) 4-Sofia Kenin (U.S.) v Jelena Ostapenko (Latvia)

Jo-Wilfried Tsonga (France) v Yoshihito Nishioka (Japan) COURT SIMONNE MATHIEU

Alize Cornet (France) v Harmony Tan (France) 15-Casper Ruud (Norway) v Benoit Paire (France)

Marin Cilic (Croatia) v Arthur Rinderknech (France) 12-Garbine Muguruza (Spain) v Marta Kostyuk (Ukraine) (Compiled by Rohith Nair in Bengaluru; editing by Jason Neely)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)