BRIEF-RBNZ Says General Insurance Stress Test Shows Industry Reliance On Offshore Reinsurance Providers
Reserve Bank of New Zealand: * GENERAL INSURANCE INDUSTRY STRESS TEST FROM RBNZ HAS HIGHLIGHTED INDUSTRY'S RELIANCE ON OFFSHORE REINSURANCE PROVIDERS
* STRESS TEST SHOWS INCREASES IN INTENSITY AND/OR FREQUENCY OF WEATHER EVENTS LEAD TO LOWER PROFITABILITY AND DIVIDEND PAYMENTS FOR INSURERS * GIIST INVOLVED FIVE LARGEST NEW ZEALAND INCORPORATED GENERAL INSURERS - REPRESENTING AROUND 70% OF SECTOR
* PHYSICAL AND TRANSITION RISKS FROM CLIMATE CHANGE WILL BE A FOCUS OF OUR INDUSTRY STRESS TESTING OVER COMING YEARS * IF INTENSITY AND/OR FREQUENCY OF WEATHER EVENTS IS SUSTAINED, THIS COULD LEAD TO HIGHER PREMIUMS IN THE FUTURE Source: https://bit.ly/3nAlbK1 Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)