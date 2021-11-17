BRIEF-CMC Markets H1 Pretax Profit Falls 74% To 36 Million Stg
CMC Markets PLC: * INTERIM RESULTS
* H1 PRETAX PROFIT FELL 74 PERCENT TO 36 MILLION STG * H1 2022 LEVERAGED NET TRADING REVENUE AT £101.0 MILLION (H1 2021: £200.4 MILLION) DOWN 50%
* . H1 2022 NET OPERATING INCOME WAS £126.7 MILLION * FY 2022 NET OPERATING INCOME GUIDANCE REITERATED AT £250-280 MILLION.
* INTERIM DIVIDEND OF 3.50 PENCE (H1 2021: 9.20 PENCE) * TOTAL DIVIDEND FOR YEAR EXPECTED TO BE IN LINE WITH POLICY AT 50% OF PROFIT AFTER TAX
* SEES H2 2022 OPERATING EXPENSES EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION TO BE CIRCA 6% HIGHER THAN H1 2022 * OPERATING COSTS FOR H1 2022, EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION, WERE £83.7 MILLION (H1 2021: £79.1 MILLION)
* H1 2022 NON-LEVERAGED NET TRADING REVENUE WAS £24.2 MILLION (H1 2021: £26.3 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage:
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