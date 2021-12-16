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BRIEF-EMA Recommends Authorisation Of GSK-Vir COVID-19 Antibody Medicine Xevudy

Reuters | Updated: 16-12-2021 18:58 IST | Created: 16-12-2021 18:58 IST
BRIEF-EMA Recommends Authorisation Of GSK-Vir COVID-19 Antibody Medicine Xevudy

European Medicines Agency: * EMA SAYS COVID-19: EMA RECOMMENDS AUTHORISATION OF ANTIBODY MEDICINE XEVUDY

* EMA - SAFETY PROFILE OF XEVUDY WAS FAVOURABLE, WITH A SMALL NUMBER OF HYPERSENSITIVITY (ALLERGIC) REACTIONS AND INFUSION-RELATED REACTIONS * EMA: COMMITTEE RECOMMENDED AUTHORISING XEVUDY FOR TREATING COVID-19 IN ADULTS AND ADOLESCENTS WHO DO NOT REQUIRE SUPPLEMENTAL OXYGEN, AT RISK OF SEVERE DISEASE

* EMA - CHMP CONCLUDED THAT MEDICINE'S BENEFITS ARE GREATER THAN ITS RISKS FOR APPROVED USE * EMA - BASED ON LABORATORY STUDIES, XEVUDY IS ALSO EXPECTED TO BE ACTIVE AGAINST OTHER VARIANTS (INCLUDING OMICRON)

* EMA SAYS CHMP WILL NOW SEND ITS RECOMMENDATIONS TO THE EUROPEAN COMMISSION FOR A RAPID DECISION APPLICABLE IN ALL EU MEMBER STATES. * EMA-WHILE EVALUATION OF MARKETING AUTHORISATION APPLICATION WAS UNDERWAY, PANEL GAVE ADVICE TO ASSIST EU STATES IN DECIDING ON EARLY USE OF MEDICINE. Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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