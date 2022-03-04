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BRIEF-Microsoft Suspends New Sales In Russia

Reuters | Updated: 04-03-2022 19:35 IST | Created: 04-03-2022 19:35 IST
BRIEF-Microsoft Suspends New Sales In Russia

Microsoft Corp: * MICROSOFT SUSPENDS NEW SALES IN RUSSIA

* MICROSOFT - ANNOUNCING TODAY THAT WE WILL SUSPEND ALL NEW SALES OF MICROSOFT PRODUCTS AND SERVICES IN RUSSIA * MICROSOFT - COORDINATING CLOSELY AND WORKING IN LOCKSTEP WITH THE GOVERNMENTS OF THE UNITED STATES, THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM

* MICROSOFT - "STOPPING MANY ASPECTS OF OUR BUSINESS IN RUSSIA IN COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL SANCTIONS DECISIONS" * MICROSOFT SAYS "CONTINUE TO WORK PROACTIVELY TO HELP CYBERSECURITY OFFICIALS IN UKRAINE DEFEND AGAINST RUSSIAN ATTACKS"

* MICROSOFT SAYS "ALSO CONTINUING TO MOBILIZE OUR RESOURCES TO HELP PEOPLE IN UKRAINE" * MICROSOFT - "HAVE ACTED AGAINST RUSSIAN POSITIONING, DESTRUCTIVE OR DISRUPTIVE MEASURES AGAINST MORE THAN 20 UKRAINIAN GOVERNMENT, IT AND FINANCIAL SECTOR ORGANIZATIONS"

* MICROSOFT SAYS IN CONSTANT CONTACT WITH EMPLOYEES IN UKRAINE TO OFFER SUPPORT IN MANY FORMS, INCLUDING THOSE WHO HAVE NEEDED TO FLEE FOR THEIR LIVES OR SAFETY * MICROSOFT - IN CONSTANT CONTACT WITH CO'S EMPLOYEES TO OFFER SUPPORT IN MANY FORMS, INCLUDING THOSE WHO HAVE NEEDED TO FLEE FOR THEIR LIVES OR SAFETY Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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