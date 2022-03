India vs SL 2nd Test: Day 2 Scoreboard

Scoreboard after the end of Sri Lanka's first innings on day two of the second Test between India here on Sunday.

India 1st Innings: Mayank Agarwal run out 4 Rohit Sharma c de Silva b Embuldeniya 15 Hanuma Vihari c Dickwella b Jayawickrama 31 Virat Kohli lbw b de Silva 23 Rishabh Pant b Embuldeniya 39 Shreyas Iyer st Dickwella b Jayawickrama 92 Ravindra Jadeja c Thirimanne b Embuldeniya 4 Ravichandran Ashwin c Dickwella b de Silva 13 Axar Patel b Lakmal 9 Mohammed Shami c de Silva b Jayawickrama 5 Jasprit Bumrah not out 0 Extras: (B-7 LB-8 NB-2) 17 Total: (All out in 59.1 overs) 252 Fall of wickets: 1/10 2/29 3/76 4/86 5/126 6/148 7/183 8/215 9/229 10/252 Bowling: Suranga Lakmal 8-3-12-1, Vishwa Fernando 3-0-18-0, Lasith Embuldeniya 24-2-94-3, Praveen Jayawickrama 17.1-3-81-3, Dhananjaya de Silva 7-1-32-2.

Sri Lanka Innings: Kusal Mendis c Iyer b Bumrah 2 Dimuth Karunaratne b Mohammed Shami 4 Lahiru Thirimanne c Iyer b Bumrah 8 Angelo Mathews c Sharma b Bumrah 43 Dhananjaya de Silva lbw b Mohammed Shami 10 Charith Asalanka c Ashwin b Patel 5 Niroshan Dickwella c Pant b Bumrah 21 Lasith Embuldeniya c Pant b Bumrah 1 Suranga Lakmal b Ashwin 5 Praveen Jayawickrama not out 1 Vishwa Fernando st Pant b Ashwin 8 Extras: (B-1) 1 Total: (For 10 wickets in 35.5 overs) 109 Fall of wickets: 1/2 2/14 3/14 4/28 5/50 6/85, 7/95, 8/100, 9/100, 10/109.

Bowling: Jasprit Bumrah 10-4-24-5, Ravichandran Ashwin 8.5-1-30-2, Mohammed Shami 6-1-18-2, Ravindra Jadeja 6-1-15-0, Axar Patel 5-1-21-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)