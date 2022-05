IPL Scoreboard: MI vs GT

Scoreboard of the IPL match between Mumbai Indians and Gujarat Titans here on Friday.

Mumbai Indians Innings: Ishan Kishan c Rashid Khan b Alzarri Joseph 45 Rohit Sharma lbw b Rashid Khan 43 Suryakumar Yadav c Rashid Khan b Sangwan 13 Tilak Varma run out (Hardik Pandya) 21 Kieron Pollard b Rashid Khan 4 Tim David not out 44 Daniel Sams c Rashid Khan b Lockie Ferguson 0 Murugan Ashwin not out 0 Extras: (LB-2, W-4, NB-1) 7 Total: (6 wkts, 20 Overs) 177 Fall of Wickets: 74-1, 99-2, 111-3, 119-4, 157-5, 164-6 Bowler: Mohammed Shami 4-0-42-0, Alzarri Joseph 4-0-41-1, Rashid Khan 4-0-24-2, Lockie Ferguson 4-0-34-1, Pradeep Sangwan 3-0-23-1, Rahul Tewatia 1-0-11-0.(MORE) PTI ATK ATK

