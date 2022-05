IPL SCOREBOARD: Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Scoreboard of the IPL match between Delhi Capitals and Rajasthan Royals here on Wednesday.

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal c Lalit Yadav b Mitchell Marsh 19 Jos Buttler c Thakur b Chetan Sakariya 7 Ravichandran Ashwin c Warner b Mitchell Marsh 50 Devdutt Padikkal c K Nagarkoti b Nortje 48 Sanju Samson c Thakur b Nortje 6 Riyan Parag c Rovman Powell b Chetan Sakariya 9 Rassie van der Dussen not out 12 Trent Boult not out 3 Extras: (b-1, w-5) 6 Total: 160/6 in 20 overs Fall of wickets: 11-1, 54-2, 107-3, 125-4, 142-5, 146-6 Bowling: Chetan Sakariya 4-0-23-2, Anrich Nortje 4-0-39-2, Shardul Thakur 4-0-27-0, Axar Patel 2-0-25-0, Mitchell Marsh 3-0-25-2, Kuldeep Yadav 3-0-20-0.

