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BRIEF-JPMorgan Exec Daniel Pinto Says Expects Market Volatility To Remain High For "Next Couple Of Years" - Investor Day

Reuters | Updated: 24-05-2022 00:19 IST | Created: 24-05-2022 00:19 IST
BRIEF-JPMorgan Exec Daniel Pinto Says Expects Market Volatility To Remain High For "Next Couple Of Years" - Investor Day

JPMorgan Chase & Co: * JPMORGAN EXEC JENNIFER PIEPSZAK SAYS BANK LOOKING TO ADD FEATURES LIKE TRADING OF FRACTIONAL SHARES TO CHASE MOBILE APP

* JPMORGAN EXEC MARIANNE LAKE SAYS CHASE TRAVEL IS EXPECTED TO HAVE A NET MARGIN OF 5% PLUS OR MINUS, WITH SPENDING OF NEARLY $15 BILLION IN 2025 * JPMORGAN EXEC DANIEL PINTO SAYS CORE BANKING FEES EXPECTED TO BE DOWN 45% YEAR-OVER-YEAR IN Q2

* JPMORGAN EXEC DANIEL PINTO SAYS EXPECTS MARKET VOLATILITY TO REMAIN HIGH FOR "NEXT COUPLE OF YEARS" * JPMORGAN CHASE & CO CFO SAYS EXPENSES MAYBE A LITTLE HIGHER THAN $79.5 BLN IN 2023, MAINLY DUE TO INFLATION

* JPMORGAN EXEC LORI BEER SAYS BANK'S TECH SPEND WILL RESULT IN $1.5 BLN IN PRODUCTIVITY AND COST EFFICIENCIES OVER NEXT THREE YEARS * JPMORGAN CFO: WILL HAVE 'AMPLE LIQUIDITY' TO INCREASE SECURITIES INVESTMENT EVEN AFTER EXPECTED 'MODEST' DEPLOYMENT IN 2022

* JPMORGAN CFO SAYS LEVEL OF EXCESS CAPITAL WILL VARY QUARTERLY DEPENDING ON MARKET IMPACTS ON RISK WEIGHTS, CHANGES IN INTEREST RATES AND ACQUISITION TIMING * JPMORGAN CFO CALLS ANALYST 2022 BUYBACK ESTIMATES 'ROUGLY ACCURATE,' BUT ADDS SOME OF EXCESS CAPITAL WILL BE USED INSTEAD TO CLOSE ACQUISITIONS

* JPMORGAN SEES 2Q MARKETS REVENUE RISING 20% VERSUS YEAR EARLIER- EXECUTIVE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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