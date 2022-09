Realme shares Android 13 early access roadmap for its smartphones in India

Realme has officially revealed the roadmap for the first batch of smartphones that will be getting the Early Access version of the Realme UI 4.0, based on Android 13.

The roadmap is for the smartphones in the Indian market, the company said adding that the stable version will be rolled out to all users over a period of time.

Below is the complete Android 13 (Realme UI 4.0) roadmap for Realme smartphones in India:

August 2022

Realme GT 2 Pro

September 2022

Realme GT Neo 3 (150W)

Realme GT Neo 3

Realme GT 2

October 2022

Realme GT Neo 3T

Realme 9 Pro+ 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9i 5G

November 2022

Realme GT

Realme Narzo 50 Pro 5G

Realme Narzo 50 5G

December 2022

Realme GT Neo 2 5G

Realme X7 Max

Realme 8 5G

Realme Narzo 30 5G

Q1, 2023

Realme GT Master Edition

Realme 9 5G Speed Edition

Realme 9 5G

Realme 9 4G

Realme 9i 4G

Realme 8 Pro

Realme 8s 5G

Q2, 2023

Realme 8 4G

Realme 8i

Realme Narzo 50

Q3, 2023