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BRIEF-China Evergrande Says Audit Work Of Group For 2021 And Review Of 2022 Interim Results Are Still In Progres

Reuters | Beijing | Updated: 21-09-2022 18:16 IST | Created: 21-09-2022 17:44 IST
BRIEF-China Evergrande Says Audit Work Of Group For 2021 And Review Of 2022 Interim Results Are Still In Progres
Representative image Image Credit: Wikipedia
  • Country:
  • China

China Evergrande New Energy Vehicle : * QUARTERLY INFORMATION UPDATE

* AUDIT WORK OF GROUP FOR 2021 AND REVIEW OF 2022 INTERIM RESULTS ARE STILL IN PROGRES * AS AT DATE OF THIS ANNOUNCEMENT, GROUP HAD A TOTAL OF 706 PRE-SOLD AND UNDELIVERED CONSTRUCTION PROJECTS

* COMPANY AND EVERGRANDE PROPERTY SERVICES ARE DISCUSSING PROPOSAL FOR REPAYMENT OF DEBT RELATED TO PLEDGE * AMONG 668 PROJECTS THAT HAVE RESUMED CONSTRUCTION, 606 PROJECTS HAVE RESUMED TO NORMAL CONSTRUCTION LEVEL

* REMAINING 62 PROJECTS ARE IN PROCESS OF RESUMING TO NORMAL CONSTRUCTION LEVEL * MASS PRODUCTION OF NEW ENERGY VEHICLE ``HENGCHI 5'' OFFICIALLY STARTED ON 16 SEPTEMBER

* DURING PERIOD FROM JANUARY TO AUGUST THIS YEAR, GROUP HAD ACHIEVED CONTRACTED SALES AMOUNT OF RMB18.158 BILLION * HENGCHI 5 DELIVERY WILL OFFICIALLY COMMENCE IN OCTOBER 2022

* INDEPENDENT INVESTIGATION OF EVERGRANDE PROPERTY SERVICES IS ONGOING * COMPANY WILL ANNOUNCE RESULTS OF INDEPENDENT INVESTIGATION OF EVERGRANDE PROPERTIES SERVICES AS SOON AS PRACTICABLE

* COMPANY AND EVERGRANDE PROPERTY SERVICES ARE DISCUSSING PROPOSAL FOR REPAYMENT OF DEBT RELATED TO PLEDGE * TRADING IN SHARES OF COMPANY WILL REMAIN SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE Further company coverage:

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