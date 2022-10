Scoreboard: T20WC; IND vs NETHERLANDS

Scoreboard of the T20 World Cup match between India and the Netherlands here on Thursday.

India Innings: KL Rahul lbw b van Meekeren 9 Rohit Sharma c Ackermann b Fred Klaassen 53 Virat Kohli not out 62 Suryakumar Yadav not out 51 Extras: (LB-1, W-3) 4 Total: (2 wkts, 20 Overs) 179 Fall of Wickets: 11-1, 84-2.

Bowler: Fred Klaassen 4-0-33-1, Tim Pringle 4-0-30-0, Paul van Meekeren 4-0-32-1, Bas de Leede 3-0-33-0, Logan van Beek 4-0-45-0, Shariz Ahmad 1-0-5-0.

