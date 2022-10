SCOREBOARD: T20WC; BANGLADESH vs ZIMBABWE

Scoreboard of the T20 World Cup match between Bangladesh and Zimbabwe here on Saturday.

Bangladesh Innings: Najmul Hossain Shanto c Craig Ervine b Raza 71 Soumya Sarkar c Chakabva b Muzarabani 0 Litton Das c Chatara b Muzarabani 14 Shakib Al Hasan c Muzarabani b Sean Williams 23 Afif Hossain lbw b Ngarava 29 Mosaddek Hossain c Chatara b Ngarava 7 Nurul Hasan run out (Sean Williams/Chakabva) 1 Yasir Ali not out 1 Extras: (W-4) 4 Total: (7 wkts, 20 Overs) 150 Fall of Wickets: 10-1, 32-2, 86-3, 122-4, 147-5, 149-6, 150-7.

Bowler: Richard Ngarava 4-0-24-2, Blessing Muzarabani 2-0-13-2, Tendai Chatara 3-0-18-0, Sikandar Raza 4-0-35-1, Brad Evans 3-0-32-0, Wessly Madhevere 2-0-18-0, Sean Williams 2-0-10-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)