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BRIEF-Statement By Digital Currency Group On Genesis Capital Chapter 11 Bankruptcy Filing

Reuters | Updated: 20-01-2023 23:05 IST | Created: 20-01-2023 23:05 IST
BRIEF-Statement By Digital Currency Group On Genesis Capital Chapter 11 Bankruptcy Filing

* STATEMENT BY DIGITAL CURRENCY GROUP ON GENESIS CAPITAL CHAPTER 11 BANKRUPTCY FILING

* DCG WILL CONTINUE TO OPERATE BUSINESS AS USUAL, AS WILL ITS OTHER SUBSIDIARIES- STATEMENT * DCG FULLY INTENDS TO ADDRESS ITS OBLIGATIONS TO GENESIS CAPITAL IN THE COURSE OF RESTRUCTURING - STATEMENT

* GENESIS' SPOT AND DERIVATIVES TRADING BUSINESS, WILL ALSO CONTINUE TO OPERATE BUSINESS AS USUAL-STATEMENT * DCG SAYS NEITHER DCG NOR ITS EMPLOYEES, INCLUDING THOSE WHO SIT ON GENESIS BOARD , WERE INVOLVED IN DECISION TO FILE FOR BANKRUPTCY - STATEMENT Source text: https://bit.ly/3ZP9fGi

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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