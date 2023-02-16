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BRIEF-India Tax Department Spokesperson On BBC Says Statements Taken From Employees Including Those Connected To, Primarily, Finance, Content Development

Reuters | Updated: 16-02-2023 23:23 IST | Created: 16-02-2023 23:10 IST
BRIEF-India Tax Department Spokesperson On BBC Says Statements Taken From Employees Including Those Connected To, Primarily, Finance, Content Development
Representative Image Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

* INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON ON BBC - DURING COURSE OF SURVEY PROCEEDINGS STATEMENTS OF ONLY THOSE EMPLOYEES WERE RECORDED WHOSE ROLE WAS CRUCIAL

* INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON ON BBC - STATEMENTS TAKEN FROM EMPLOYEES INCLUDING THOSE CONNECTED TO, PRIMARILY, FINANCE, CONTENT DEVELOPMENT * INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON ON BBC - NO DIGITAL DEVICES WERE CONFISCATED DURING SURVEY PROCEEDINGS

* BBC EDITORIAL STAFF WHO WERE NOT CONSIDERED CRUCIAL FOR PROCEEDINGS WERE ALLOWED TO ENGAGE IN ROUTINE ACTIVITIES - INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON * INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON - BBC STAFF PERSONNEL WERE ALLOWED TO GO EVEN TO THEIR RESIDENCES AT NIGHT, AS AND WHEN ASKED FOR

* INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON ON BBC-CLONING OF DATA WAS CARRIED OUT ONLY FOR DEVICES CONSIDERED IMPORTANT, ALL WERE RETURNED BACK AFTER SUCH CLONING * INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON ON BBC - TAX OFFICIALS CANNOT LEAVE PREMISES TILL CONCLUSION OF SURVEY PROCEEDINGS

* INDIA TAX DEPARTMENT SPOKESPERSON ON BBC - UPON CONCLUSION OF PROCEEDINGS ALL TAX OFFICIALS HAVE NOW LEFT BOTH PREMISES Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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