BRIEF-Emerson To Advance Global Automation Leadership Through Acquisition Of NI
Emerson Electric Co: * EMERSON - EXPECTS TO FINANCE ACQUISITION USING AVAILABLE CASH & LIQUIDITY, INCLUDING ABOUT $8 BILLION OF POST-TAX PROCEEDS FROM CLIMATE TECHNOLOGIES DEAL
* EMERSON TO ADVANCE GLOBAL AUTOMATION LEADERSHIP THROUGH ACQUISITION OF NI * EMERSON: EMERSON REAFFIRMS Q2 GUIDANCE
* EMERSON - PROPOSED DEAL FOR EQUITY VALUE OF $8.2 BILLION. * EMERSON - EMERSON REAFFIRMS Q2 GUIDANCE
* EMERSON - ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH EMERSON WILL ACQUIRE NI FOR $60 PER SHARE * EMERSON - SIGNIFICANT OPPORTUNITIES TO CREATE SHAREHOLDER VALUE THROUGH $165 MILLION OF COST SYNERGIES FROM DEAL
* EMERSON: TRANSACTION HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH EMERSON AND NI * EMERSON - DEAL TO BE ACCRETIVE TO ADJUSTED EARNINGS IN YEAR ONE
* EMERSON - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF EMERSON'S FISCAL 2024 * Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.98, REVENUE VIEW $3.64 BILLION -- REFINITIV IBES DATA
* EMERSON: ALREADY OWNS APPROXIMATELY 2.3 MILLION SHARES OF NI, EMERSON'S EFFECTIVE PER SHARE PURCHASE PRICE IS $59.61 Further company coverage:
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