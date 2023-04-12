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BRIEF-Warner Bros Discovery Unveils Max Streaming Service, Harry Potter TV Series & Game of Thrones Prequel

Reuters | Updated: 12-04-2023 23:44 IST | Created: 12-04-2023 23:44 IST
BRIEF-Warner Bros Discovery Unveils Max Streaming Service, Harry Potter TV Series & Game of Thrones Prequel

Warner Bros Discovery Inc: * UNVEILS MAX STREAMING SERVICE TO DEBUT IN THE U.S. ON MAY 23

* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX AD LITE FOR $9.99 PER MONTH OR $99.99 PER YEAR * SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX AD FREE FOR $15.99 PER MONTH OR $149.99 PER YEAR

* SAYS MAX STREAMING SUBSCRIPTION INCLUDES MAX ULTIMATE AD FREE FOR $19.99 PER MONTH OR $199.99 PER YEAR * SAYS HBO ORDERS GAME OF THRONES PREQUEL, "A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT"

* SAYS MAX ORDERS HARRY POTTER TV SERIES Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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