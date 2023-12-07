BRIEF-Credit Suisse To Sell Brazilian Real Estate Fund Management Business To Patria Investments
* CREDIT SUISSE TO SELL BRAZILIAN REAL ESTATE FUND MANAGEMENT BUSINESS TO PATRIA INVESTMENTS
* CREDIT SUISSE - UBS WILL CONTINUE TO OFFER PATRIA'S FUNDS TO ITS WEALTH MANAGEMENT CLIENTS IN BRAZIL * CREDIT SUISSE-CSHG REAL ESTATE'S LISTED REAL ESTATE FUNDS WITH ABOUT USD 2.4 BILLION IN AUM WILL TRANSFER TO PATRIA ON CLOSING OF THE TRANSACTION
* CREDIT SUISSE- HAS AGREED TO SELL ITS BRAZILIAN REAL ESTATE FUND MANAGEMENT BUSINESS, CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO REAL ESTATE, TO PATRIA INVESTMENTS FOR UP TO BRL 650 MILLION Source text: https://tinyurl.com/2stveb94 Further company coverage:
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