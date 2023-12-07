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BRIEF-Credit Suisse To Sell Brazilian Real Estate Fund Management Business To Patria Investments

Reuters | Updated: 07-12-2023 03:14 IST | Created: 07-12-2023 03:14 IST
BRIEF-Credit Suisse To Sell Brazilian Real Estate Fund Management Business To Patria Investments

* CREDIT SUISSE TO SELL BRAZILIAN REAL ESTATE FUND MANAGEMENT BUSINESS TO PATRIA INVESTMENTS

* CREDIT SUISSE - UBS WILL CONTINUE TO OFFER PATRIA'S FUNDS TO ITS WEALTH MANAGEMENT CLIENTS IN BRAZIL * CREDIT SUISSE-CSHG REAL ESTATE'S LISTED REAL ESTATE FUNDS WITH ABOUT USD 2.4 BILLION IN AUM WILL TRANSFER TO PATRIA ON CLOSING OF THE TRANSACTION

* CREDIT SUISSE- HAS AGREED TO SELL ITS BRAZILIAN REAL ESTATE FUND MANAGEMENT BUSINESS, CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO REAL ESTATE, TO PATRIA INVESTMENTS FOR UP TO BRL 650 MILLION Source text: https://tinyurl.com/2stveb94 Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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