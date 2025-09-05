Left Menu

BRIEF-Tesla Chair Robyn Denholm On Musk Pay Package: First Milestone Is At $2 Trillion And The Top Milestone Tranche 12 Is At 8 1/2 Trillion Dollars - CNBC

Sept 5 (Reuters) -

* TESLA CHAIR ROBYN DENHOLM ON MUSK PAY PACKAGE: THE FIRST MILESTONE IS AT $2 TRILLION AND THE TOP MILESTONE TRANCHE 12 IS AT 8 1/2 TRILLION DOLLARS - CNBC Source text: Further company coverage:

