BRIEF-Tesla Chair Robyn Denholm On Musk Pay Package: First Milestone Is At $2 Trillion And The Top Milestone Tranche 12 Is At 8 1/2 Trillion Dollars - CNBC
Reuters | Updated: 05-09-2025 16:27 IST | Created: 05-09-2025 16:27 IST
Sept 5 (Reuters) -
* TESLA CHAIR ROBYN DENHOLM ON MUSK PAY PACKAGE: THE FIRST MILESTONE IS AT $2 TRILLION AND THE TOP MILESTONE TRANCHE 12 IS AT 8 1/2 TRILLION DOLLARS - CNBC Source text: Further company coverage:
