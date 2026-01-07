Mumbai court discharges BJP leader and former Lok Sabha MP Navneet Rana in fake caste certificate case.
PTI | Mumbai | Updated: 07-01-2026 21:21 IST | Created: 07-01-2026 21:21 IST
- Country:
- India
