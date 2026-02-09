Skipper Harmanpreet Kaur, Jemimah Rodrigues, Smriti Mandhana and Deepti Sharma get A grade in women's central contract.
PTI | New Delhi | Updated: 09-02-2026 21:03 IST | Created: 09-02-2026 21:03 IST
