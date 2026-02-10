Left Menu

Woman killed, six others injured in stampede at Navgrah temple in Dabra town of Gwalior district in Madhya Pradesh: Official.

PTI | Gwalior | Updated: 10-02-2026 14:35 IST | Created: 10-02-2026 14:35 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

