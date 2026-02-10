Woman killed, six others injured in stampede at Navgrah temple in Dabra town of Gwalior district in Madhya Pradesh: Official.
PTI | Gwalior | Updated: 10-02-2026 14:35 IST | Created: 10-02-2026 14:35 IST
- Country:
- India
Woman killed, six others injured in stampede at Navgrah temple in Dabra town of Gwalior district in Madhya Pradesh: Official.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
PWD Mandates Enhanced Safety Measures After Fatal Pitfall Incident
Madhya Pradesh CM Inspires Students Ahead of Board Exams
Ceigall India Bags Revolutionary Solar Project in Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Class 12 Exams: Enhanced Security Measures in Place
Tragic Shortcuts: Unveiling Lapses in Delhi Jal Board's Safety Measures