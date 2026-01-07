Revised Air Travel Policies Shift Enforcement Focus
The U.S. Transportation Department is proposing to revise its enforcement focus on airline consumer protection rules. Instead of imposing civil fines, it suggests issuing warning letters for compliance. It proposes dropping Biden-era policies, making penalties proportional and reasonable, while reversing some fines imposed during the Biden administration.
The U.S. Transportation Department is set to revise its enforcement of consumer protection rules for airlines, deviating from the imposed civil fines approach. The proposal suggests issuing warning letters to encourage compliance, rather than penalizing violations immediately.
The department plans to drop guidance from the Biden era that intensified enforcement actions against airlines. This change aligns with an executive order from the Trump administration, which advocates for reasonable penalties relative to violations and their consequences.
Recent decisions include reversing fines imposed on major airlines for operational issues. These moves, coupled with investment commitments from carriers like Southwest, signal a shift towards cooperation rather than strict penalization.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
USDOT's Shift in Airline Consumer Protection Enforcement
Enforcement Directorate Cracks Down on Mahadev Betting Scam
Federal Agent Shooting Raises Immigration Enforcement Tensions in Minneapolis
Cambodia Extradites Individuals Amid Sino-Law Enforcement Collaboration
Selective Enforcement: Delhi Traffic Police's Move Towards Safer Roads