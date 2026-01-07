Left Menu

Revised Air Travel Policies Shift Enforcement Focus

The U.S. Transportation Department is proposing to revise its enforcement focus on airline consumer protection rules. Instead of imposing civil fines, it suggests issuing warning letters for compliance. It proposes dropping Biden-era policies, making penalties proportional and reasonable, while reversing some fines imposed during the Biden administration.

Updated: 07-01-2026 23:17 IST
The U.S. Transportation Department is set to revise its enforcement of consumer protection rules for airlines, deviating from the imposed civil fines approach. The proposal suggests issuing warning letters to encourage compliance, rather than penalizing violations immediately.

The department plans to drop guidance from the Biden era that intensified enforcement actions against airlines. This change aligns with an executive order from the Trump administration, which advocates for reasonable penalties relative to violations and their consequences.

Recent decisions include reversing fines imposed on major airlines for operational issues. These moves, coupled with investment commitments from carriers like Southwest, signal a shift towards cooperation rather than strict penalization.

