Jammu and Kashmir Assures Petroleum Stability Amid Geopolitical Strains

Jammu and Kashmir minister Satish Sharma assures the public of sufficient petroleum stocks despite tensions in West Asia. The government maintains supply stability and cracks down on hoarding, while addressing concerns raised by CPI(M) legislator M Y Tarigami about potential economic impacts and urging not to succumb to rumors.

Devdiscourse News Desk | Jammu | Updated: 31-03-2026 21:35 IST | Created: 31-03-2026 21:35 IST
Satish Sharma
  • Country:
  • India

Jammu and Kashmir's minister, Satish Sharma, reaffirmed the region's sufficient petroleum supplies, allaying fears amid geopolitical tensions in West Asia. Addressing the legislative assembly, he emphasized ignoring panic-inducing rumors.

Sharma detailed measures ensuring petroleum product availability, following CPI(M) legislator M Y Tarigami's concerns over potential fallout from US-Israel tensions impacting the region. Inspections and raids on hoarding practices are ongoing.

Despite increased consumption, the supply of petroleum remains stable, with government efforts to prevent black marketing. The situation demands vigilance, warned Tarigami, citing reliance on horticulture and recent regional conflicts threatening economic stability.

(With inputs from agencies.)

