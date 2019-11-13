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BRIEF-Royal Mail Says High Court Ruled That CWU's Postal Ballot Of Co Employees For Industrial Action Was "Unlawful"

  • Reuters
  • |
  • London
  • |
  • Updated: 13-11-2019 22:14 IST
  • |
  • Created: 13-11-2019 21:57 IST
BRIEF-Royal Mail Says High Court Ruled That CWU's Postal Ballot Of Co Employees For Industrial Action Was "Unlawful"
Image Credit: Flickr

Royal Mail PLC: * ROYAL MAIL CONFIRMS HIGH COURT INJUNCTION

* CONFIRMS HIGH COURT HAS RULED THAT CWU'S POSTAL BALLOT OF ROYAL MAIL EMPLOYEES FOR INDUSTRIAL ACTION WAS "UNLAWFUL" * ROYAL MAIL'S APPLICATION TO HIGH COURT DID NOT APPLY TO EMPLOYEES WITHIN PARCELFORCE WORLDWIDE

* "INTERIM INJUNCTION MEANS NO INDUSTRIAL ACTION CAN BE TAKEN BEFORE COMPLETION OF A LAWFUL BALLOT" * "COMPLETION OF LAWFUL BALLOT WILL RESULT IN A VOTE IN FAVOUR OF INDUSTRIAL ACTION, AND FORMAL NOTIFICATION TO COMPANY OF ANY ACTION"

* "WE STAND READY TO ENGAGE WITH CWU" * "IF CWU GIVES BINDING COMMITMENT TO REMOVE THREAT OF STRIKE ACTION FOR REST OF YEAR, WILL ENTER INTO DISCUSSIONS WITHOUT PRECONDITIONS"

* "REMAINS COMMITTED TO ITS AGREEMENTS WITH CWU" * "WILL CONTINUE TO DELIVER CHANGE WITHOUT COMPULSORY REDUNDANCY, IN LINE WITH OUR AGREEMENTS" Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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