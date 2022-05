Global Teaching Excellence Awards 2022 Award Winners - Kiteskraft Productions

Chandigarh, Punjab, India – Business Wire India Global Teaching Excellence Awards was organized by Kiteskraft Productions recently. The endeavor was to recognize and reward quality excellence, innovative initiatives and exemplary work in the education sector. The Global Teaching Excellence Awards was held to celebrate and recognize excellence in education. The Conference was graced by Exceptional Speakers Dr. Mala DasGupta Sen Gupta, Mr. Sreenivasulu. M.R and Mr. Sudeep Cheriyan.

KitesKraft Productions has completed yet another event successfully and is fully dedicated for its commitment towards the education system and society. Kiteskraft Productions believes that a small appreciation can make a lot of difference in the society. It helps to develop and garnish the professionalism among the individuals.

''The influence of teachers extends beyond the classroom, well into the future.'' -F. Sionil Jose Global Teaching Excellence Awards 2022 – Winners List NEELKAMAL SAHAI Dr. S. UMAMAHESWARI DR.SANIPINA JAYALAKSHMI RAO Ashutosh Chander Mishra Sylvia Fernandes Anusuya Ghosh Banerjee Prof. Vasudev K Parvati Dr.Abhijeet Ojha Navin Chandra Pant Dr. Banani Chakraborty Rtn. PHF. PP. Jaweed Khan Dr. Deepa Sundareswaran Sarfaraz Ahmed Atish Bandopant Patre Humera Sultan Ali Kavita Ajmera Mohammad JEBRAN AHMED Farhana Ashraf Anita Tripathi Dr Sangita Motiram Gavit Mansi Jhaveri Dr Yuvraj Madhavrao Narwade Rajesh Madhukarrao Jibhakate Sushma Rawath Dr. R. Satheeshkumar Dr. ANILA THOMAS PRASHITHA G Mr. Suresh Lal Srivastava Dr. Shriram Ananthanarayanan SHAMSHUDDIN NASIRUDDIN ATTAR Dr.R.Rekha Navy Children School ( NCS ) Mumbai Commander (Dr.) VP Senthil Dr. Khushhali M Pandey Prof. G. KARTHIKEYAN MCA., M.Phil Dr. Padma Charan Dhal Suniti Mathur Dr. Varun Mohan Gupta Ravindra Kumar Sohane PARMAR VIPULKUMAR BABUBHAI Mr. Pramod M A Sankalp Mirani Dr.K.Lailas Mr. TARUN PAL Mahesh Memorial Public Higher Secondary School, Bagh Karunesh Raghuwanshi Ranjeet Kumar Alka Singh Dr. Suresh Kumar Agarwal Dr.SWOSTI DEBAPRIYA BEHERA Dr. Prashant Bapusaheb Nimbalkar Bonsai Educational Initiatives Institute Jaya Krishna Das Gulshan Ahmad Magray Dr. Satish Sharma Dr. Vihar Rajendra Bidwai RAMA SUBBA REDDY CHALLA Mani Goel ( Spiritual Healer, Life Coach ) Drx. Kuldeep Singh Dr. Manish Raghunathrao Deshpande Dr Jyoti Mohan Munde BLACK DIAMOND MUSIC ACADEMY Anil Ganpat Pawse Dr. S A Mohan Krishna Dr.K. R. Shashikala Rao ALKA KAPUR KAUSHAL SHARMA Dr. Mohammed Zoheb Hossain WISDOM TUTORIALS ( Prof. Zaid Ameen Shaikh ) Avani Patel Jagdish Thakur Unique Public School ( P R Alamelu ) Study At Home Private Limited Prof. ( Dr. ) Manobjyoti Bordoloi Sanchita Banerjee Veena Dhingra Suman Bala Dr. Sanjay Kumar Sandbox Academy of Alternative Learning Prof. Mahesh Rameshwar Bangad VISHAL JOSHI S. Aisha Sheriff Tanushree Jain ( Learner's Classroom ) Dr. Riteshkumar Arya Ms. Unnati Bhaskar Joshi Dr. G Lakshmipathy Dr. Sandip Gun Dr. Preeti Padmanabhan Dr. Chandrashekhar Kumbhare Shobha Ranganathan Sanchita Banerjee Professor Maya Sanjay Khandat Dr. Soma Lahiri Mallik D Y Patil International University, Akurdi, Pune Dr. Padmasini Srinivasan Dr. Ipseeta Nanda Arunima Kulgod Dr. Vilaskumar Janardan Deshmukh Prof.Dr. Sudha G Bansode Anshu Buch ( Indian Beauty Institute ) Sofy Sebastian Harini Sreenivasan Dr. Shikha Pandey ( Shikhar Institute ) Dr. Venugopal Rao Veeramaneni A D PAWAN KUMAR RAVINDRAN KISHORE Indu Gupta Dr. AMAR M DESAI Owendrila Mitra Dr. Akkara Sherine DR. VARSHA WAMANRAO SURYAWANSHI Vishwanath Panwar ( DEDICATED TO Dr. RAJASHEKAR PATIL- MY GURU & MENTOR ) Saurabh Banerjee Dr. Vijay Prakash Singh Dr. Sumit Goel Dr. CHANDRAKANT TUKARAM SAWANT Dr. VIJAY KUMAR SAINI Tejashree Pushyan Potdar M PRAHALLADA Director Venu Pandya Dr. John Samuel Kennedy Dr. Ebenezer Joseph Ms.Tahseen Mahmood Prachi Batra Nicholson Ved Prakash Sharma Braintech Learning Centre Janmitram SPS memorial school (Raigarh) Miss.Nipa Tanna D C CONVENT SECONDARY SCHOOL, SANGARIA Smt. Gayathri R (M.A B.Ed) Aditya Kanwal Rakesh Varma Sangita Varma Dr.Shabana Rafique Ms. Richa Arora Dr. Tanya Gera Shivam Shrivastava Niravkumar Makadiya Dr. Gaurav Srivastava Dr. Deepak Kumar Dr. Ansarul Hoque Khan Dr. Babu Rajendran, MBBS, MD (General Medicine) Swetha Kannepally Er. Rajveer Singh Edmoocs (Flavin Labs Pvt. Ltd.) Sankalp Mirani Chhaya Jha Dr. Deepak Kumar Srivastava, Principal Second Innings Consultancy Dr. Shekhar Kondibhau Rahane Smt. Namita Ghosh Chirag Dilip Thakkar Dr. R. Shivasakthimani (M.B.B.S.,M.D.) Souresh Kulshreshtha Dr. Sidheshwar Kashyap Dr. Partha Pratim Chakravorty Prof. B. Suresh Lal Monika Livingstone Foundation International Dr. Preeti Raut Tatte (Proprietor, MPSC Lakshya) Dr. Manjeet Kaur Kaushal Prof. Krishna Kumar Sen Nisha Pareek Dr. Soraisham Manaoton Singh Dr. Sanjeev Kumar Dr. Manoj AS Dr. Jayashri Devidas Ughade Jince Joseph Sandeep Monga Dr. Nishank Sudhakar Pimple Dr. Anjalatchi Muthukumaran, Vice Principal Dr. Satnam Singh Mohammad Vaseem Fateh ​Dr. Priyanka Chawla Dr. Shamna KT Crime Reformer Association (Dr. Sandeep Kataria) Dr. Chetan Diliprao Bijwal AS Perminas Dr. Pradeep Prakash Thorat Prof.(Dr.) J.S.Rawat Dr. Nikhil Digambar Solanke PSR David Ram Dr. Pramod Waghmare Meenakshi Academy for Higher Education and Research KCES’s Institute of Management and Research, Jalgaon Dr. Florence Helen Nalini Vedswa Education And Welfare Society Lakshmi Jagadeswari Chintapalli Dr. Megha D Gokhe Prachi Tantia (Yoga & Wellness Coach) Seema Shukla Sulochana Padghan Sheetalnath Academy Dr. Sanjay Saha Dr DY Patil Vidyapeeth Centre for Online Learning Professor Dr. Ahirrao Sunil Deoram Mahalakshmi Ravi Ishan Ahmad Tan Kwan Hong Dr. Saibal Jana Vaibhavi Hasmukhbhai Brahmbhatt Dr. Dhirajkumar B Shukla Dr. Arepalli Nagaraju Nadaswaram (Telangana) Dr. Irugu Muniraja,. B.E.M.S, MD(EH) Dr. S Saravana Ambika Shivanand Patil Takkalaki Dr. Rahul Tiwari Mr. Vignesh M Prof. Pavan Kulkarni Kavyaa Mansukhani Dr. Caroline Satur Dr. Girish Padhan Dr. P. Geetha Meru International School Divya Swaminathan, Director (Glittershine Makeup Studio and Academy OPC Private Limited) Sunny Dr. Ashish Kumar Rai Dr. Bhimrao Pandurang Ugale Priyanka Srivastava Dr. Ratan Bhattacharjee Raviteja Ravirala Mohammed Assim S Prerna Kumar Ashok Kumar Choudhury Anil Ganpat Pawse Rajli Rahul Gayakwad Aradhana Bose Sunitha KV Devika Rani Shanmugam Dr. Anil Shrikisan Shendge Sabitha V Nair Divine Providence School Vishal Bhatt Harpal Singh Dr. Mrunmayee Tulshidas Mande (PT) Ms. Anita Mahajan Mrs. Arpita Khamrai Khan Shashidar Shri Ram Gupta Mahboob Alam Monika Bhatia Prof. Aditi Jha Dr. Premananda Roy Dr. Debansu Chatterjee Dr. Amit Kumar Dr. Manabendra Nayak Dr. Peer Mahammad Shaik Mrs. Shilpi Upadhyay Dr. Apoorva Mishra Dr. Archana Jha Banavath Venkateswarlu Naik Banavath Venkateswarlu Naik Madhushree Bhaumik Farida Jalees Anil Kumar Singh Dr. Soma Sharma Anand Prakash Rathye Vidya N Dr. Manya Thakur Roy Adarsh Institute of Paramedical Science, Navapur, Dist. Nandurbar Dr. Rakesh Kumar Sharma Dr. Arunkumar Chandan Vardhaman Universe Academy CBSE English School, Jalgaon Pramod V.S Dr. Narasangbhai Laljibhai Patel Dr. S Selvapriya Pradip Saraswati Pratima Vitthal Jadhav Engame Publishing House Suraj Dattatray Jadhav Santosh Sitaram Bairagi Dr. Sayyad Ismail Nasir ETC English Training Centre Dr. Robert Bellarmin V Dr. T. Kausalya Kumari Smt. Amutha Ranganathan Abbigari Venu Gopal Swamy Itishree Sahoo Raju Tukaram Khandale Dr. Chinmaya Kumar Nayak Kamakshi Mehta Prannay G Sharma Prof. Komal Ghumnani Mohammad Masroor Akhtar Khan Manikanchan Roy Dr. A V L N Sujith Dr. Dhananjay Pandav Dr. Araddhana Manisha Arvind Deshmukh Archna Verma Nitesh Hareetwal Ishfaq Manzoor Dr. Penchalaiah Koduru Mr. Nitin Harishchandra Mhapsekar Munna Lal Devdas (National Awardee) Congratulations to all the Winners, Kiteskraft Productions wishes all the Winners good luck for their Future Endeavors! PWR PWR

