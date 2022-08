IIM Lucknow in Partnership With Miles Education Announces an Executive Programme in Digital Finance Transformation

Earn | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=IIM-L | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme >IIM-L | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Executive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Alumni | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Status | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 9 | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme months | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Immersions | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=IIM+Lucknow | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme >IIM | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Lucknow | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Campus | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Bangalore, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Karnataka | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme >Karnataka, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=India | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme >India | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme – | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Wire | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=India | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | The Indian Institute of Lucknow (IIM-L) in an exclusive collaboration with collaboration | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme with | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Miles | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme Miles Education has launched an Executive Programme in Digital Finance Transformation with an emphasis to help finance professionals demonstrate digital agility and lead the future of finance in a dynamic and competitive business environment. href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme with | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme an | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme emphasis | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme help | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme demonstrate | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme agility | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme lead | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme future | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme dynamic | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme competitive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme environment. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme first | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme batch | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme start | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme the 9-month programme will commence on the 9th September 2022. The executive programme in digital finance transformation will be a game-changer for finance & accounting professionals who are looking at building strategies for value-driven businesses and willing to architect effective digital transformation strategies across enterprises, operations, and more. href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme game-changer | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme accounting | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme who | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme are | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme looking | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme building | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strategies | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme value-driven | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme businesses | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme willing | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme architect | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme effective | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strategies | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme across | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme enterprises, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme operations, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme more.

The executive programme is spread over 9 months and will allow students an opportunity to experience a 5-day immersion programme at the Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme students | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme an | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme opportunity | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme experience | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 5-day | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme immersion | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=IIM+Lucknow | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | IIM Lucknow campus. The programme also entitles the candidates to earn the most coveted Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme earn | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme most | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme coveted | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | IIM-L executive alumni status, network with stellar peers, work on capstone projects and avail placement assistance by | Programme Programme, | Programme stellar | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme peers, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme work | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme capstone | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme projects | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme avail | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme placement | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme assistance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme by | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Miles | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme Miles Education's placements team. Through this programme the candidates will be equip themselves with the digital levers for finance transformation, build analytics driven profitability & digital capabilities, make conscious and strategic use of data, automation, cloud & cybersecurity, transform finance processes including R2R, O2C, P2C, href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme be | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme equip | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme themselves | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme with | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme levers | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme transformation, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme build | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme analytics | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme driven | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme profitability | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme capabilities, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme make | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme conscious | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strategic | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme use | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme data, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme automation, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme cloud | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme cybersecurity, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme transform | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme processes | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme including | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme R2R, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme O2C, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme P2C, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | FP&A, Risk and corporate finance, lead strategic implementation of Finance Digital Transformation to make business growth and scaling decisions. Programme lead | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strategic | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme implementation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme make | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme growth | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme scaling | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme decisions.

Sharing | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme insights | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme executive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Dr. Sowmya Subramaniam - Associate Professor F&A, IIM Lucknow says: "At href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=IIM+Lucknow | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme IIM Lucknow, we are excited to introduce a forward-thinking Executive Programme in Digital Finance Transformation that is aimed to create a sustainable future for finance professionals. The Programme, | Programme Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme that | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme aimed | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme create | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme sustainable | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme future | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme IIML accreditation speaks of our deep commitment not just in building future finance opinion leaders among students, alumni, professionals or business members but also enhancing the vision of the higher education community. The underlying goal of this programme is to simplify finance operations & functions of finance leaders and enable focus higher goals. The programme strives to make finance processes agile and real-time leveraging disruptive technologies, double down on business insights and decisions, and build strategic & new operating models to reshape every aspect of a business." "The executive programme in Digital Finance Transformation is geared to provide finance professionals a new direction in taking the next step to creating a future of the finance ecosystem. Not just that, today's students are tomorrow's finance leaders, hence the href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme our | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme deep | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme commitment | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme not | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme just | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme building | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme future | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme opinion | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme leaders | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme among | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme students, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme alumni, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme or | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme members | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme but | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme also | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme enhancing | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme vision | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme higher | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme education | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme community. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme underlying | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme goal | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme this | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme simplify | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme operations | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme functions | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme leaders | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme enable | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme focus | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme higher | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme goals. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strives | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme make | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme processes | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme agile | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme real-time | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme leveraging | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme disruptive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme technologies, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme double | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme down | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme insights | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme decisions, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme build | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strategic | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme new | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme operating | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme models | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme reshape | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme every | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme aspect | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business.” | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme “The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme executive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme geared | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme provide | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme new | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme direction | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme taking | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme next | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme step | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme creating | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme future | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme ecosystem. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Not | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme just | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme that, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme today’s | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme students | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme are | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme tomorrow’s | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme leaders, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme hence | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=IIM+Lucknow | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme IIM Lucknow accreditation is simply a headturner to the network of AACSB-accredited business schools to make a marking impact for their institution, both locally and globally. I am confident that this programme is set for a global impact!" adds, Mr. Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme network | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme AACSB-accredited | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme schools | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme make | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme marking | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme impact | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme their | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme institution, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme both | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme locally | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme globally. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme I | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme am | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme confident | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme that | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme this | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme set | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme global | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme impact!” | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme adds, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Mr. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Vikas | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Vikas Gupta, Chairman & Managing Director, Miles Education.

The core teaching committee includes esteemed IIM Lucknow faculty as well as industry experts like Gary Cokins, Founder and CEO at Analytics-Based Performance Management LLC, Varun Jain (CPA, CMA), CEO & Lead Instructor, href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme as | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme industry | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme experts | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme like | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Gary | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Cokins, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Founder | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CEO | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Analytics-Based | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Performance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Management | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme LLC, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Varun | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Jain | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (CPA, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CMA), | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CEO | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Lead | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Instructor, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Miles | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Miles Education, Sasanka Panda, CTO of Capita, Member of the Board of Advisors at Intelligent Automation + AI, Data & href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Board | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Advisors | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Intelligent | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Automation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme + | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme AI, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Data | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Analytics | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Analytics Network, David Axson, CFO Whisperer, Strategist and advisor to CFOs and boards worldwide, Rahul Bothra, CFO at href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme boards | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme worldwide, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Rahul | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Bothra, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CFO | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme Swiggy, Dr. Raef Lawson, Executive Director, Profitability Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Executive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Director, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Profitability | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Analytics | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Analytics Center of Excellence, Dr. Prasanth Southekal, Founder & Managing Principal at DBP Institute, Author (Technics Publications), Shikha Bagai, MD Programme Programme, | Programme Founder | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Managing | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Principal | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme DBP | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Institute, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Author | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (Technics | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Publications), | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Shikha | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Bagai, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme MD | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=India | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme India & Mauritius at Vistra Group, Mandeep Mehta, CFO at Policy Bazar and many more who bring in real-world use cases and transformation practices, across 3 hours of classes every weekend. Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CFO | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme at | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Policy | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Bazar | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme many | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme more | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme who | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme bring | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme real-world | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme use | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme cases | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme practices, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme across | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 3 | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme hours | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme classes | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme every | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme weekend.

What makes the Digital Finance Transformation programme an exciting choice to finance professionals is the immersive and engaging experience, real-time case studies that will help them gain hands-on experience in building blueprint finance models, track emerging technologies, build, advise C-suite leaders on business risk and take ground-breaking decisions to build a sustainable future of finance. Finance and accounting professionals with 3+ years of experience will be ideal candidates for this Digital Finance Transformation programme. To showcase upending new-age finance expertise in a futuristic age, engineers in the finance domain, emerging CFOs, and budding entrepreneurs can look up to the IIM Lucknow's Executive Programme in Digital Finance Transformation course as the right choice. Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme immersive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme engaging | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme experience, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme real-time | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme case | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme studies | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme that | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme will | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme help | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme them | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme gain | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme hands-on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme experience | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme building | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme blueprint | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme models, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme track | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme emerging | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme technologies, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme build, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme advise | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme C-suite | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme leaders | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme risk | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme take | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme ground-breaking | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme decisions | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme build | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme sustainable | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme future | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme accounting | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme with | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 3+ | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme years | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme experience | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme will | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme be | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme ideal | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme candidates | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme this | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programme. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme To | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme showcase | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme upending | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme new-age | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme expertise | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme futuristic | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme age, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme engineers | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme domain, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme emerging | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CFOs, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme budding | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme entrepreneurs | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme can | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme look | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme up | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme IIM | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Lucknow’s | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Executive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Finance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme course | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme as | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme right | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme choice.

IIM Lucknow's Executive Programme in Digital Finance Transformation Registrations Open | Programme Duration: 9 Months | Programme Fee: INR 1,96,600 + GST | Location of On-Campus module: IIM Lucknow Campus | Programme Commencement: September 9, 2022.

For more details on the programme or to register for the executive course, please visit: https://mileseducation.com/ft/iiml/digital-finance-transformation https://iiml.ac.in/online-blended-learning-programmes href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme executive | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme course, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme please | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme visit: | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme https://mileseducation.com/ft/iiml/digital-finance-transformation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme https://iiml.ac.in/online-blended-learning-programmes | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme About IIM Lucknow The Indian Institute of Management (IIM) Lucknow, is one of the premier national-level institutes of management in Programme Programme, | Programme The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Indian | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Institute | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Management | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (IIM) | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Lucknow, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme one | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme premier | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme national-level | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme institutes | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme management | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme India, involved in generating and imparting knowledge in the field of management. href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme imparting | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme knowledge | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme field | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme management. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme IIM Lucknow stands tall on the foundation of an excellent, committed and profoundly knowledgeable faculty, innovative and unique pedagogical tools and an eclectic and diverse student community that has a burning desire to make new paths of its own. The Association of MBAs (AMBA) has accorded accreditation to the Institute's PGPM, Programme, | Programme stands | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme tall | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme on | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme foundation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme an | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme excellent, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme committed | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme profoundly | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme knowledgeable | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme faculty, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme innovative | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme unique | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme pedagogical | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme tools | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme an | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme eclectic | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme diverse | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme student | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme community | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme that | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme has | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme burning | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme desire | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme make | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme new | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme paths | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme its | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme own. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme The | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Association | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme MBAs | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (AMBA) | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme has | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme accorded | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme accreditation | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Institute’s | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme PGPM, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme IPMX, and PGPWE programmes. href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme programmes. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=IIM+Lucknow | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme IIM Lucknow is amongst the five B-Schools in India to achieve the coveted dual accreditations by the Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) as well as the Association of MBAs (AMBA). World over, only about 5% of the institutes have acquired AACSB's accreditation. | Programme achieve | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme coveted | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme dual | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme accreditations | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme by | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Association | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Advance | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Collegiate | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme School | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (AACSB) | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme as | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme well | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme as | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Association | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme MBAs | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (AMBA). | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme World | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme over, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme only | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme about | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 5% | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme institutes | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme have | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme acquired | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme AACSB’s | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme accreditation. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme IIM Lucknow is now ranked 79th globally in its maiden entry into the prestigious Financial Times (FT) 100 List of Global Business Schools for its flagship PGP (MBA) Programme. (https://www.iiml.ac.in) About Programme, | Programme globally | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme in | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme its | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme maiden | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme entry | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme into | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme the | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme prestigious | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Financial | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Times | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (FT) | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 100 | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme List | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Global | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Schools | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme for | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme its | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme flagship | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme PGP | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (MBA) | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (https://www.iiml.ac.in) | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme About | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Miles Education Miles Education is one of India's fastest-growing higher edtech companies. Miles' mission is to up-skill students and professionals to help them be future-ready and enable their career progression. Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme India’s | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme fastest-growing | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme higher | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme edtech | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme companies. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Miles’ | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme mission | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme is | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme up-skill | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme students | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professionals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme to | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme help | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme them | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme be | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme future-ready | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme enable | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme their | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme career | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme progression. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=Miles | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Miles offers industry-recognized certifications in finance & accounting (US CPA, CMA, CFA & FRM), business analytics, branding & advertising, digital marketing, human resources, business leadership, Programme Programme, | Programme accounting | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (US | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CPA, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CMA, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme CFA | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme FRM), | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme analytics, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme branding | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme & | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme advertising, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme digital | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme marketing, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme human | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme resources, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme business | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme leadership, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme AI & machine learning, data science, data engineering, and cybersecurity. Led by href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme learning, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme data | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme science, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme data | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme engineering, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme cybersecurity. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Led | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme by | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme Harvard, Stanford, and ISB alumni and a team strength of 500+, href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme ISB | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme alumni | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme a | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme team | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme strength | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme of | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 500+, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Miles operates from 20+ cities across | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme from | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 20+ | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme cities | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme across | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href= | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">"| | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme Programme" | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme /news?tag=India | India, the Middle East, and the USA. Miles operates across 4 key verticals – professional education, academia, talent solutions, and learners' community. (www.mileseducation.com) Programme >Miles | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme operates | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme across | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme 4 | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme key | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme verticals | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme – | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme professional | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme education, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme academia, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme talent | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme solutions, | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme and | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme learners’ | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme community. | Programme | Programme href="/news?tag=%7c+Programme">| | Programme Programme, | Programme (www.mileseducation.com)

