Scoreboard of IPL match between CSK and MI

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad c Ishan Kishan b Chawla 30 Devon Conway lbw b Akash Madhwal 44 Ajinkya Rahane lbw b Chawla 21 Ambati Rayudu c Raghav Goyal b Tristan Stubbs 12 Shivam Dube not out 26 MS Dhoni not out 2 Extras: 5 (lb-2, w-2, nb-1) 5 Total: 140/4 in 17.4 overs Fall of wickets: 46-1, 81-2, 105-3, 130-4 Bowling: Cameron Green 1-0-10-0, Jofra Archer 4-0-24-0, Arshad Khan 1.4-0-28-0, Piyush Chawla 4-0-25-2, Raghav Goyal 4-0-33-0, Tristan Stubbs 2-0-14-1, Akash Madhwal 1-0-4-1.

