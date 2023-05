Tennis-French Open order of play on Sunday

Order of play on the main showcourts on the first day of the French Open on Sunday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER

Marta Kostyuk (Ukraine) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus) Jiri Vesely (Czech Republic) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

Alize Cornet (France) v Camila Giorgi (Italy) Adrian Mannarino (France) v Ugo Humbert (France)

COURT SUZANNE-LENGLEN 11-Karen Khachanov (Russia) v Constant Lestienne (France)

8-Maria Sakkari (Greece) v Karolina Muchova (Czech Republic) Laslo Djere (Serbia) v 7-Andrey Rublev (Russia)

Danielle Collins (U.S.) v 3-Jessica Pegula (U.S.) COURT SIMONNE-MATHIEU

David Goffin (Belgium) v 13-Hubert Hurkacz (Poland) 21-Magda Linette (Poland) v Leylah Fernandez (Canada)

Arthur Cazaux (France) v Corentin Moutet (France) Jule Niemeier (Germany) v 9-Daria Kasatkina (Russia)

